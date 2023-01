La chaîne de sandwiches Subway planche sur une cession

Subway est la plus grande chaîne de restaurants aux États-Unis et une des plus puissantes au niveau mondial

(Boursier.com) — C 'est un géant du sandwich, présent dans une centaine de pays grâce à 37.000 restaurants... La chaîne américaine Subway a engagé des conseillers pour plancher sur une cession, révèle le 'Wall Street Journal' jeudi. Cette opération, si elle venait à se concrétiser, pourrait valoriser l'entreprise plus de 10 milliards de dollars, selon des sources du journal. Subway n'a pas confirmé ces informations. "Nous continuons à nous concentrer sur l'avancement de la marque et notre parcours de transformation pour aider nos franchisés à réussir et à être rentables", a répondu l'intéressé.

Déclin depuis 10 ans

Subway est la plus grande chaîne de restaurants aux États-Unis et une des plus puissantes au niveau mondial, grâce à une politique agressive d'installation de nouveaux emplacements. Les ventes mondiales ont culminé à 18 milliards de dollars en 2012, avant de décliner petit à petit les années suivantes, avec des fermetures de magasin, la concurrence étant plus féroce dans le secteur du sandwich. En France, l'entreprise est à la tête de 400 points de vente.

Les quelque 21.000 restaurants du groupe aux États-Unis ont réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente, reprenant quelques couleurs après la pandémie, selon la société de recherche industrielle Technomic.

Nouveaux menus

L'entreprise a été fondée dans les années 70 par Fred de Luca et Peter Buck, et a été dirigée pendant plus de 50 ans par les familles de ces derniers. Arrivé à la tête du groupe en 2019, John Chidsey, est le premier patron de la chaîne à ne pas être membre des deux familles fondatrices de Subway, et il s'est attelé à redresser le groupe en fermant des emplacements, et en revoyant les menus et la qualité des aliments proposés aux clients.