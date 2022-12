La CE veut taxer les entreprises qui violent les sanctions contre la Russie

Une taxe d'au moins 5% de leur chiffre d'affaires doit être approuvée par le Parlement européen et les pays membres de l'UE.

(Boursier.com) — La Commission européenne a présenté vendredi une proposition visant à sanctionner d'une taxe d'au moins 5% de leur chiffre d'affaires les entreprises contournant les sanctions européennes contre la Russie.

Cette proposition, qui doit être approuvée par le Parlement européen et les pays membres de l'UE, prévoit également, afin d'harmoniser la position des Vingt-Sept, de criminaliser les violations individuelles, qui seraient passibles de peines d'emprisonnement d'au moins cinq ans.

Certains pays membres infligent des sanctions pénales en cas de violation, d'autres des sanctions administratives. "Trop de divergences demeurent entre les pays membres s'agissant de la punition de la violation des sanctions de l'UE", a déclaré le commissaire européen à la Justice Didier Reynders dans un communiqué.

Complexité

"Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE a adopté une série de sanctions à l'encontre de particuliers et d'entreprises russes et biélorusses. La mise en oeuvre des mesures restrictives de l'UE montre la complexité de l'identification des actifs détenus par les oligarques, qui les cachent dans différentes juridictions à travers des structures juridiques et financières complexes. Par exemple, en transférant la propriété d'un bien sanctionné à un tiers non sanctionné", explique la Commission dans un communiqué.

Ces oligarques "sont aidés par les vides juridiques existants, étant donné que les dispositions de droit pénal relatives aux violations des sanctions de l'UE varient d'un État membre à l'autre. Une application incohérente des mesures restrictives compromet la capacité de l'Union à parler d'une seule voix".