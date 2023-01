La capitalisation des hedge funds mondiaux a terminé l'année 2022 à 3,83 trillions de dollars

Les hedge funds surpassent les baisses des marchés d'actions avec la plus grande marge depuis la création du HFRI...

(Boursier.com) — Les hedge funds ont progressé au quatrième trimestre pour conclure une année volatile, les gestionnaires naviguant dans une dynamique compliquée de risques macroéconomiques et géopolitiques induits par une inflation générationnelle, de fortes hausses des taux d'intérêt, la chute des marchés boursiers, l'affaiblissement de l'économie mondiale, une trajectoire incertaine des impacts de la pandémie et de la quarantaine et l'effondrement du marché des cryptomonnaies.

Le capital total des hedge funds mondiaux a terminé l'année à 3,83 trillions de dollars, soit une augmentation trimestrielle de 44 milliards de dollars, comme l'indique aujourd'hui HFR, le leader mondial de l'indexation, de l'analyse et de la recherche de l'industrie mondiale des hedge funds, dans la dernière édition de son rapport intitulé HFR Global Hedge Fund Industry Report.

L'indice investissable HFRI 500 Index a gagné +1,6% au quatrième trimestre pour terminer l'année civile 2022 sur un déclin limité à -3,37%, grâce au leadership des stratégies macro non corrélées, y compris les stratégies fondamentales de matières premières, discrétionnaires, ainsi que les stratégies quantitatives CTA de suivi des tendances.

Surperformance !

L'indice HFRI 500 a surmonté les fortes baisses des marchés d'actions et de titres à revenu fixe, surperformant les valeurs technologiques de près de 3.000 points de base, soit la plus grande marge depuis sa création. L'indice HFRI Fund Weighted Composite Index a gagné +2,26% au quatrième trimestre, réduisant la baisse de l'exercice 2022 à -4,2%. Les hedge funds plus grands et mieux établis ont surpassé les hedge funds plus modestes pour 2022, l'indice HFRI Asset Weighted Composite Index (composé des mêmes éléments que la version à pondération égale) progressant de +0,9% pour 2022.

L'indice HFRI 500 Macro Index a progressé de 14,2% en 2022, grâce à la contribution d'un large éventail de sous-stratégies Macro, notamment les stratégies CTA sur les matières premières, les devises, les stratégies discrétionnaires, les stratégies thématiques discrétionnaires fondamentales et les stratégies quantitatives de suivi de tendance.

L'indice a surperformé les actions technologiques de plus de 4.700 points de base, ce qui représente également la marge de surperformance la plus élevée depuis la création de l'indice... Les baisses liées à la performance et les sorties nettes d'actifs au quatrième trimestre ont entraîné une baisse de 34 milliards de dollars du capital total de Macro, qui a terminé l'année à 677,6 milliards de dollars, bien que les actifs de la stratégie aient augmenté de 40 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Les sorties de fonds de la sous-stratégie Macro ont été menées par les stratégies CTA systématiques diversifiées, qui ont subi une sortie d'actifs nette estimée à 6,4 milliards de dollars au quatrième trimestre et qui ont terminé l'année avec 327,3 milliards de dollars de capital stratégique. Pour l'exercice 2022, l'indice investissable HFRI 500 Macro: Systematic Diversified Index a grimpé de 15,7%, l'indice HFRI 500 Trend Following Index a bondi de 14,4% et l'indice HFRI 500 Macro: Commodity Index a pris la tête des sous-stratégies à l'échelle du secteur, avec un bond de 41,3%.

Le capital des hedge funds géré par des stratégies Relative Value Arbitrage (RVA) sensibles au crédit et aux taux d'intérêt a augmenté de 11 milliards de dollars au quatrième trimestre, terminant l'année avec 1,04 trillion de dollars... Les gestionnaires RVA ont subi non seulement de fortes hausses des taux d'intérêt, mais aussi une inversion de la courbe des rendements, l'inflation la plus élevée depuis 50 ans, une forte augmentation du risque géopolitique, et les attentes de hausses supplémentaires des taux au premier semestre 2023.

Question de stratégies

Les fonds multi-stratégies ont mené l'augmentation des actifs pour le trimestre écoulé, ajoutant 6,3 milliards de dollars de capital de sous-stratégie pour terminer l'année à 633,9 milliards de dollars. L'indice investissable HFRI 500 Relative Value Index a progressé de +0,74% pour 2022, mené par l'indice HFRI 500 RV: Volatility Index, qui a bondi de +11,2% pour l'année, et l'indice HFRI 500 RV: Multi-Strategy Index, qui a gagné +4,6% en 2022.

Les stratégies Event-Driven (ED), qui se concentrent de façon catégorique sur les positions en actions dépassées, de valeur fondamentale et souvent fortement vendues à découvert, et en positions de crédit, ont connu une augmentation totale des actifs de 33,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, terminant l'année avec un capital de 1 035 milliards de dollars, les gains basés sur la performance ayant compensé une sortie nette nominale d'actifs de 5,3 milliards de dollars.

Les augmentations d'actifs des sous-stratégies ED se sont concentrées sur les ED à bêta plus élevé : Special Situations, qui ont gagné 17,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, ainsi que les stratégies Activist, qui ont augmenté de 10 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à de solides performances. L'indice investissable HFRI 500 Event-Driven Index a gagné +2,8 % au 4e trimestre 22, réduisant le déclin de l'année à -6,3%, tandis que l'indice HFRI Event-Driven (Total) Index a diminué de -4,65%.

Le capital total investi dans les stratégies Equity Hedge (EH) a également augmenté au quatrième trimestre, les solides gains basés sur la performance ayant compensé une sortie nette d'actifs estimée à 11,4 milliards de dollars, pour terminer l'année avec 1,074 milliard de dollars de capital stratégique. Les augmentations d'actifs des sous-stratégies EH ont été tirées par les fonds Fundamental Value, qui ont bondi de +24,9 milliards de dollars grâce à une forte performance trimestrielle, tandis que les stratégies Quantitative Directional ont augmenté de 3 milliards de dollars.

L'indice investissable HFRI 500 Equity Hedge Index a gagné +3,8% au 4e trimestre, réduisant le déclin de l'année à -12,7%, tandis que l'indice HFRI Equity Hedge (Total) Index a aussi diminué de -10,2% en 2022.

Performances en série

Les sorties de fonds pour le quatrième trimestre et l'année 2022 ont été réparties entre des sociétés de toutes tailles d'actifs, les plus grandes sociétés du secteur, celles gérant plus de 5 milliards de dollars, ayant enregistré une sortie nette d'actifs estimée à 10,2 milliards de dollars pour le trimestre et à 31,9 milliards de dollars pour 2022.

Les sociétés gérant entre 1 et 5 milliards de dollars ont connu une sortie nette estimée à 8,3 milliards de dollars pour le trimestre, tandis que les investisseurs ont racheté près de 3,1 milliards de dollars à des sociétés gérant moins de 1 milliard de dollars au quatrième trimestre, ce qui porte la sortie totale de l'exercice à 5,0 milliards de dollars.

Pour 2022, les stratégies de diversification telles que Macro, CTA et Relative Value Arbitrage ont enregistré des gains de performance inversement corrélés, ce qui est précisément la raison et la justification utilisées par les institutions pour allouer à ces stratégies.

"Grâce à ces gains et à d'autres domaines de stratégies de réduction du risque des actions et des titres à revenu fixe, l'indice HFRI 500 Macro Index, ainsi que le composite de toutes les stratégies à l'échelle du secteur, ont enregistré la plus grande surperformance des baisses des marchés d'actions technologiques depuis la création des indices HFR", a déclaré Kenneth J. Heinz, Président de HFR. "L'incertitude concernant tous ces moteurs macroéconomiques et géopolitiques s'est accélérée au premier semestre 2023, avec une attention accrue sur l'impact des taux d'intérêt plus élevés, l'inflation générationnelle et les attentes d'un affaiblissement de l'économie mondiale. Les principaux fonds continuent de se positionner pour un environnement commercial fluide et des cycles de volatilité accélérés, avec un potentiel accru de dislocations déstabilisantes dans tous les types d'actifs. Une fois de plus, les stratégies qui ont démontré leur capacité à naviguer dans l'extrême volatilité actuelle du marché sont susceptibles d'attirer les capitaux des principales institutions financières mondiales qui cherchent à stabiliser leurs portefeuilles contre les pertes des expositions longues en actions et en titres à revenu fixe, et à stimuler la croissance du capital du secteur jusqu'au premier semestre 2023".