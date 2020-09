La Caisse des Dépôts va investir 26 MdsE pour préparer un avenir plus respectueux de l'environnement

La Caisse des Dépôts va investir 26 MdsE pour préparer un avenir plus respectueux de l'environnement









Mode d'emploi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse des Dépôts est acteur de la transformation de notre pays grâce à sa capacité à mobiliser l'épargne des français et à fédérer des acteurs privés et publics pour apporter des solutions sociales et économiques. La Caisse des Dépôts dévoile ainsi ses ambitions : mobiliser 26 milliards d'euros de fonds propres dans des secteurs qui touchent le quotidien des français et qui contribueront à accélérer un développement économique plus respectueux de l'environnement...

Afin de développer une économie durable et solidaire, la Caisse des Dépôts déploiera son plan d'action massif sur 4 axes prioritaires : la transition écologique, le logement, le soutien aux entreprises et la cohésion sociale.

L'objectif est d'investir dans les deux ans à venir près de 80% de ces 26 milliards d'euros.

Favoriser la transition écologique (6,3 MdsE)

Au-delà de la rénovation thermique des logements et bâtiments publics, elle investira massivement dans les infrastructures durables dans les territoires. Un plan d'envergure dédié à la mobilité durable sera mis en place pour notamment développer les flottes et recharges de voitures électriques.

En matière d'énergies renouvelables, la Banque des Territoires qui investit déjà beaucoup dans les parcs éoliens et solaires accentuera son action pour couvrir davantage les besoins des Français en énergie via des sources vertes. Elle favorisera également l'essor des secteurs de l'hydrogène vert et de la biomasse.

Ce sont au total 8,8 GW de puissance nouvelle d'énergies renouvelables qui sont prévus, soit le tiers de l'effort à mener sur les ENR pour rééquilibrer notre mix énergétique, permettant d'accélérer la part des énergies renouvelables dans l'énergie que nous consommons...

La Caisse des dépôts via la Banque des Territoires poursuivra également sa démarche en faveur du développement de l'économie circulaire, avec pour cible notamment l'assainissement de l'eau et le recyclage des déchets.

Un Plan Climat dédié à la lutte contre le réchauffement climatique sera communiqué le 9 septembre par la Banque des Territoires et Bpifrance.

Focus voitures électriques : La Caisse des Dépôts investira dans les flottes et recharges de voitures électriques pour les collectivités. L'ambition : 11.000 véhicules basses émissions de plus dans les flottes de véhicules (véhicules électriques, au gaz naturel, véhicules à hydrogène) et 50.000 bornes de recharge électrique et biogaz installées.

Soutenir massivement les secteurs de l'habitat et de la construction (11,1 MdsE)

La Caisse des Dépôts flèchera la moitié de sa capacité d'investissement vers le secteur du logement avec un objectif fondamental : permettre à tous de se loger. Pour cela, l'Institution poursuivra le déploiement de son Plan Logement lancé en 2018 grâce auquel les fonds propres des organismes de logement social seront renforcés via notamment l'acquisition par la CDC de titres participatifs.

Une attention particulière sera par ailleurs portée aux publics prioritaires, dits travailleurs clés, comme les soignants...

Pour accélérer la construction de logements neufs sociaux, intermédiaires et abordables, sa filiale CDC Habitat sera dotée des fonds propres nécessaires à la mise en oeuvre de son programme exceptionnel d'acquisition d'ici fin 2020 de 40.000 logements annoncé dès fin mars.

Les Français pourront également compter sur la Caisse des Dépôts, acteur clé de la politique de la ville à travers notamment le développement du programme Action Coeur de Ville, le NPNRU et la réhabilitation des propriétés dégradées.

Focus : Loger le personnel soignant. La Caisse des Dépôts va déployer un plan de 5.000 logements pour les travailleurs clés, avec un ciblage particulier du personnel soignant.

Sécuriser/financer les entreprises et investir sur le long-terme (8,3 MdsE)

Sur le plan sectoriel, la Banque des Territoires et sa filiale Bpifrance ont annoncé en mai dernier le Plan Tourisme du groupe Caisse des dépôts pour amorcer la reprise et accompagner les professionnels du secteur dans leurs projets futurs...

La préservation du tissu économique de tous les territoires passera par la préservation des petits commerces de proximité et de première utilité. Pour accélérer la dynamisation des centres-villes, la Banque des Territoires lancera d'ici la fin de l'année un programme spécifique d'aide aux commerçants indépendants en proposant aux collectivités locales de créer jusqu'à 100 foncières pour acquérir et rénover le petit commerce.

La Caisse des Dépôts mobilisera par ailleurs ses gestions d'actifs pour assurer pleinement son rôle d'investisseur de long-terme ; en réabondant ou relançant des fonds Nov' de nouvelles générations au bénéfice des PME et ETI notamment dans le secteur de la santé ; en investissant sur de valeurs moyennes sur les marchés financiers ou en soutenant les entreprises globales françaises via le fonds Lac d'Argent géré par Bpifrance.

Focus : Aider les petits commerces. Créer avec les collectivités locales 100 foncières pour acquérir et rénover 6.000 petits commerces sur les 5 prochaines années.

Contribuer à la cohésion sociale (0,5 MdE)

La Caisse des Dépôts poursuivra le développement de son offre de services dans la sphère sociale, en s'appuyant notamment sur son expertise pour créer des plateformes. Outre l'appui aux employeurs publics pour améliorer la gestion des retraites - lancement en juin dernier de la plateforme PEP'S au service des 63.000 employeurs publics et de la demande de réversion en ligne pour les assurés -, la Caisse des Dépôts se mobilise en faveur des compétences à partir du développement de MonCompteFormation, mais aussi pour améliorer l'insertion des personnes handicapés via sa plateforme Handicap.

Chaque Français de moins de 25 ans, sans qualification, aura accès via 'MonCompteFormation' à une formation dans des métiers d'avenir, intégralement financée par le service public d'ici la fin de l'année 2020. Objectif : 100.000 formations qualifiantes ou pré-qualifiantes dans les métiers d'avenir, notamment ceux du numérique.

En matière de santé, elle appuiera en particulier les solutions de télémédecine et répondra massivement aux besoins de financement des hôpitaux publics, grâce aux capacités de sa filiale SFIL et de la Banque postale...

Des moyens nouveaux seront aussi consacrés à rénover et investir dans les EHPAD.

Focus : Investir dans les EHPAD. L'objectif de la Caisse des Dépôts : créer ou rénover 15.000 places en EHPAD, avec à la clé 6.500 emplois induits.