La Caisse des Dépôts s'engage à auteur de 10 ME aux côtés de l'association ARPAVIE

La Caisse des Dépôts s'engage à auteur de 10 ME aux côtés de l'association ARPAVIE









Pour accélérer la diversification de son offre d'accompagnement des personnes âgées.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse des Dépôts, seul membre de droit de l'association ARPAVIE depuis septembre 2020, annonce apporter 10 ME à ARPAVIE, dont 5 ME sous forme de fonds propres et 5 ME de prêts. Ces moyens financiers supplémentaires, qui s'inscrivent dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, permettront à ARPAVIE d'accélérer le développement de services individualisés et évolutifs à ses résidents en Ehpad et en résidence autonomie...

Issue de la fusion en juillet 2016 de trois associations (AREFO, AREPA et ARPAD), ARPAVIE constitue aujourd'hui l'une des plus grandes associations françaises dédiées à l'accueil des personnes âgées. Elle emploie 3.500 personnes, accueille 9.000 résidents dans ses 127 maisons, et réalise un chiffre d'affaires de 230 ME.

Les 10 ME de financement de la Caisse des Dépôts permettent à ARPAVIE de mettre en oeuvre sa stratégie reposant sur le développement, tant en Ehpad qu'en résidences autonomie, de services individualisés et évolutifs à ses résidents.

Troubles cognitifs

L'association ambitionne de rendre aux résidences autonomie, trop oubliées des débats actuels sur le vieillissement, leur rôle de lieu d'accueil naturel des personnes à revenus moyens et modestes de 75/85 ans, qui ne souhaitent plus rester dans leur logement d'origine, mais qui n'ont pas pour autant besoin d'aller en Ehpad, plus spécifiquement dédiés à l'accueil de la grande dépendance et des personnes affectées par des troubles cognitifs importants...

L'objectif d'ARPAVIE est de proposer des services en fonction des besoins de chacun, qu'ils prennent la forme d'une aide à la vie quotidienne (entretien du logement, accompagnement aux courses...) ou d'une aide à la personne (soins d'hygiène, aide aux levers et couchers, surveillance de la prise des médicaments, soins infirmiers...), pour réduire et freiner le plus possible les transferts en Ehpad, souvent synonymes d'accélération de la perte d'autonomie.

Engagement volontariste

Laure de La Bretèche, présidente d'ARPAVIE et directrice déléguée des Politiques sociales de la Caisse des Dépôts indique : "Par son soutien financier, la Caisse des Dépôts affirme son engagement volontariste au service de l'accompagnement et de l'accueil des personnes âgées, un des objectifs de l'axe "cohésion sociale" de son plan de relance, auquel elle consacre une enveloppe de 500 ME. En accompagnant la transformation d'ARPAVIE, la Caisse des dépôts enrichit la palette de solutions qu'elle propose au service des territoires et de leurs acteurs."

Présidée depuis novembre 2019 par Laure de La Bretèche et dirigée depuis février 2020 par Jean François Vitoux, ARPAVIE a acquis, en début d'année 2021, les activités de Familia, importante association de services à la personne et de soins infirmiers à domicile, pour développer ces services sur l'ensemble de l'Île-de-France aussi bien dans les 70 résidences autonomie qu'elle y gère que pour tous les Franciliens qui en auront besoin...