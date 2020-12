La Caisse d'Epargne offre 50 euros à l'ouverture d'un contrat d'assurance vie pour les enfants nés en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur historique de l'épargne en France, la Caisse d'Epargne se mobilise aux côtés des familles ! Parce que "naître en 2020 n'est pas forcément un cadeau", la Caisse d'Epargne a choisi de conclure cette année par une note positive en offrant 50 euros aux bébés nés en cette année de crise sanitaire, pour toute ouverture d'un contrat d'assurance vie multisupport Millevie Initiale.

La Caisse d'Epargne est reconnue comme la banque de référence de la famille et de l'épargne des enfants avec 2,2 millions d'enfants clients.

Aujourd'hui encore, elle se mobilise aux côtés des familles en offrant 50 euros à tous les enfants nés en 2020 pour l'ouverture d'un contrat d'assurance vie multisupport MILLEVIE Initiale.

Coup de pouce

L'objectif de ce coup de pouce est d'encourager les familles à constituer et transmettre un capital à leurs enfants et petits-enfants afin de les aider à bien démarrer dans la vie et à préparer leur avenir...

Cette offre d'assurance vie propose une large gamme de supports d'investissement et une fiscalité avantageuse. Le versement initial à l'ouverture est de 500 euros ou de 100 euros avec la mise en place de versements programmés de 30 euros minimum par mois. L'enfant pourra bénéficier du capital disponible à sa majorité, ou à l'âge fixé dans le contrat, entre 18 et 25 ans.

Campagne à suivre

Pour faire connaître cette offre coup de pouce au plus grand nombre, la Caisse d'Epargne lancera à partir du 18 décembre une campagne de communication qui rebondit de manière humoristique sur la période actuelle. Elle sera relayée par un film digital et des annonces presse...

L'Offre "50 euros offerts" concerne toute nouvelle adhésion à un contrat d'assurance vie MILLEVIE Initiale entre le 07/12/2020 et le 31/12/2021 inclus, pour les enfants nés à partir du 01/01/2020. La somme de 50 euros sera versée à la date d'adhésion sur un compte de dépôt ouvert au nom de l'enfant, auprès de la Caisse d'Epargne, selon les modalités spécifiées par la Caisse d'Epargne. Dans la limite des 10.000 premières adhésions et d'une seule adhésion par assuré, selon les minimas de versement initial prévus par le contrat...