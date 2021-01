La CADES débute son programme d'emprunt de 2021 par une transaction record sur le marché US

5 milliards de dollars !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale), a clôturé mardi un nouvel emprunt de référence dans le cadre de son programme d'émissions sociales (social bonds), de maturité 10 ans et d'un montant de 5 milliards de dollars US... Cette opération constitue l'emprunt en dollars à 10 ans de montant le plus important jamais levé par la CADES depuis sa création. Il s'agit aussi d'un niveau record en termes de livre d'ordres et de montant émis pour un emprunt à 10 ans pour une agence étrangère sur le marché américain !

Cette transaction, s'inscrit dans le cadre des opérations de reprise de dette d'un montant de 40 milliards d'euros en faveur de l'ACOSS programmées d'ici la fin de l'année 2021.

L'emprunt de référence en dollars a été réalisé dans le cadre du programme établi selon la règle 144A/3(c)(7) de la U.S. Securities Act de 1933 aux Etats-Unis...

Principales caractéristiques de l'émission

Le prix de cette émission de coupon semi-annuel de 1,375%, de maturité 10 ans (échéance 20 janvier 2031), a été fixé à 99,721%. La transaction a été conclue avec une marge correspondant à un écart de 23 points de base au-dessus de la courbe des swaps américains (équivalant à 23,8 points de base audessus du bon du Trésor américain 0,875% de maturité 10 ans).

La CADES a mandaté Bank of America, HSBC, JP Morgan et Société Générale pour diriger cette opération. Cet emprunt s'est caractérisé par une très forte demande des investisseurs dont 40% d'investisseurs ESG, permettant en quelques heures seulement, de constituer un livre de plus de 130 ordres, représentant 10 milliards de dollars...

Le placement s'est effectué auprès d'investisseurs en Asie pour 47%, en Europe hors zone euro pour 22%, en zone euro pour 20%, et en Amérique pour 11%. Les banques centrales et institutions officielles ont souscrit 45% de l'emprunt, les banques 33%, les investisseurs institutionnels 19% et d'autres investisseurs 3%.

Fonctionnement de la CADES

Créée en janvier 1996 par le gouvernement français, la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale a pour mission de financer et d'amortir la dette sociale en France par l'émission d'emprunts obligataires à court, moyen et long terme sur les marchés de capitaux internationaux. Pour mener à bien sa mission, des ressources régulières lui sont assurées par la population française pour le paiement des intérêts et pour l'amortissement de la dette...

Placée sous la tutelle du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et du ministre des solidarités et de la santé, la CADES exerce sa mission sous le contrôle du Parlement et du Conseil Constitutionnel. La liaison de la CADES avec la sphère sociale est assurée par un conseil d'administration et un comité de surveillance qui comprend en outre quatre parlementaires.

Maillon essentiel

Forte de la mission confiée par le Parlement, la CADES s'inscrit comme l'un des maillons essentiels dans la maîtrise et la réduction de la dette sociale en France en s'appuyant sur des mécanismes de financement et d'amortissement efficaces et éprouvés.

Depuis le 1er octobre 2017, les équipes de la CADES et de l'AFT (Agence France Trésor) se sont rapprochées afin de constituer un pôle d'excellence dans l'émission de titres publics français. Dans ce cadre, la CADES a confié à l'AFT la responsabilité opérationnelle de ses activités de financement.

La CADES est maintenue en tant qu'entité indépendante garantissant l'effectivité du principe de cantonnement et d'amortissement de la dette sociale, conservant les prérogatives de son président exécutif, du conseil d'administration et de son comité de surveillance. L'AFT agit au nom et pour le compte de la CADES en utilisant ses personnels qu'elle lui a mis à disposition...

Toutes les informations concernant la CADES et ses émissions sont disponibles sur www.cades.fr