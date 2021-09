La CADES clôture un nouvel emprunt de référence en euros

5 Milliards d'euros - Maturité : 10 ans - Coupon : 0,125%

(Boursier.com) — La CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale), a clôturé ce jour un nouvel emprunt de référence dans le cadre de son programme d'émissions sociales (social bonds), de maturité 10 ans et d'un montant de 5 Milliards d'euros.

Cette nouvelle transaction s'inscrit dans le cadre des opérations de reprise de dette d'un montant de 40 milliards d'euros programmées d'ici la fin de l'année 2021. Depuis le début de l'année, la CADES a ainsi déjà réalisé avec succès 8 émissions sociales dans le cadre de ce programme. Elle a à date levé un montant total de 34,8 Milliards d'euros sur les marchés financiers, soit près de 90% du programme de financement de 40 Milliards d'euros prévu pour 2021.

Principales caractéristiques de l'émission

Le prix de cette émission de coupon 0,125%, et d'échéance 15 septembre 2031, a été fixé à 99,98 %, soit un taux offert de 0,127%. Cette transaction a été conclue avec un écart de 13 points de base au-dessus des OAT de référence novembre 2030 et novembre 2031 interpolées.

La CADES a mandaté BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Natixis en tant que chefs de file pour diriger cette opération.

Large succès

Cet emprunt de référence en euros a une nouvelle fois rencontré un large succès auprès des investisseurs, permettant de constituer un livre d'ordre de plus de 12,7 Milliards d'euros rassemblant 169 investisseurs, et d'allouer 46% des montants à des investisseurs ESG.

Le placement s'est effectué pour 15,6% en Allemagne, 15,2% au Benelux, 14,8% en France, 12,9% dans le reste de la zone euro, 11,6% au Royaume-Uni, 2,3% dans le reste de l'Europe, et 27,6% en Asie-Pacifique. Les banques ont souscrit 44,2% de l'emprunt, les banques centrales et institutions officielles 28,8%, les investisseurs institutionnels (gestions de fonds, assureurs, fonds de pension) 25,8% et d'autres investisseurs 1,2%.

Créée en janvier 1996 par le gouvernement français, rappelons que la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale a pour mission de financer et d'amortir la dette sociale en France par l'émission d'emprunts obligataires à court, moyen et long terme sur les marchés de capitaux internationaux. Pour mener à bien sa mission, des ressources régulières lui sont assurées par la population française pour le paiement des intérêts et pour l'amortissement de la dette...