La bourse de Moscou rouvre partiellement jeudi

(Boursier.com) — Le marché boursier russe va rouvrir partiellement jeudi, près d'un mois après sa fermeture suite à l'invasion de l'Ukraine. La dernière séance boursière remonte au 25 février, au lendemain du lancement par la Russie d'une vaste offensive qui a déclenché plusieurs vagues de sanctions occidentales contre Moscou.

Les secousses avaient été très fortes pour les actions russes : le 24 février, jour où le président Vladimir Poutine a lancé l'assaut contre l'Ukraine, le principal indice boursier, le Moex, avait chuté de 33%, avant de reprendre un peu de terrain le 25 février, avant la fermeture du marché - mais c'était avant que les sanctions occidentales ne frappent le rouble et n'envoient le pays dans une crise économique.

Limiter les risques

Pour limiter les risques, seuls 33 titres (sur 50) seront négociés en Bourse de Moscou pendant une période limitée et les ventes à découvert seront interdites. Les échanges sur les grandes valeurs telles que les banques Sberbank et VTB et les géants russes du secteur de l'énergie Rosneft et Gazprom, auront lieu entre 06h50 et 11h00 GMT, a précisé la banque centrale.

Les échanges sur le marché des dérivés auront lieu de 10h00 à 14h00 (de 07h00 à 11h00 GMT), a ajouté la banque centrale.