La BEI et ALD LeasePlan ont signé un nouvel accord de co-financement pour accélérer l'adoption des véhicules verts en Europe

Dans le prolongement du partenariat financier majeur signé en 2019 pour soutenir la transition vers une économie durable au travers du développement de véhicules verts, la Banque européenne d'investissement (BEI) et ALD LeasePlan, acteur mondial majeur de la mobilité durable, ont lancé une nouvelle opération pour poursuivre l'accélération de la croissance de flottes de véhicules hybrides et électriques d'ALD LeasePlan en Europe.

Cette opération comprend un prêt de 300 millions d'euros accordé par la BEI (à des conditions financières favorables) et un investissement équivalent de 300 millions d'euros réalisé par ALD LeasePlan sur une durée de trois ans. Ce co-financement permettra à ALD LeasePlan de poursuivre le développement de sa flotte de véhicules électriques (hybrides rechargeables et à batterie) à travers l'UE, dans les pays où les deux sociétés opèrent.

Chaîne d'approvisionnement

Les objectifs de l'UE de lutte contre le changement climatique, qui impliquent une réduction importante des émissions de CO2, nécessitent une adoption progressive des voitures électriques ou hybrides [1]. Dans la plupart des pays de l'UE, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) constituent la majorité des véhicules verts en circulation. Toutefois, il est désormais établi que les véhicules électriques à batterie (BEV) ont un meilleur impact sur la réduction des émissions de carbone, si l'on considère l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la circulation...

Sur la période de trois ans, l'opération a été calibrée pour tenir compte des contraintes existantes liées à la montée en gamme des VE disponibles et au développement des infrastructures de recharge disponibles en Europe... Cette nouvelle opération permettra de cofinancer de manière graduelle 50% de BEV et 50% de PHEV (soit près de 15.000 véhicules au total sur trois ans). De plus, les PHEV sont plafonnés à un niveau maximum d'émissions de 50g CO2/km (une réduction d'un tiers des émissions par rapport à 2019).

"Au travers de ce financement en soutien aux entreprises européennes dans leur transition énergétique, la BEI joue pleinement son rôle d'accélérateur de la transformation bas carbone de l'ensemble du secteur automobile, explique Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Je suis ravi que la Banque européenne du climat puisse octroyer ce prêt pour soutenir le verdissement des flottes de véhicules hybrides et électriques d'ALD LeasePlan. ALD LeasePlan est le leader européen de la mobilité durable, et joue un rôle essentiel dans la diffusion des bonnes pratiques auprès des PME, qui comptent parmi ses clients les plus importants".

Position unique

"La récente acquisition de LeasePlan par ALD a positionné notre société comme le leader mondial de la mobilité durable avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans le monde. Nous avons l'intention de capitaliser sur cette position unique sur le marché européen pour mener la transition énergétique et offrir à nos clients les solutions de mobilités dont ils ont besoin pour réussir", a déclaré Gilles Momper, directeur financier d'ALD I LeasePlan. "Cette opération de cofinancement contribuera à réduire davantage les émissions carbones dans les transports en accélérant l'adoption et la pénétration des véhicules verts dans les pays européens que nous couvrons".

En Europe, au Q1 2023, ALD LeasePlan a maintenu sa position de leader en Europe, avec 29% des nouvelles livraisons de voitures particulières en BEV ou PHEV, au-dessus de la moyenne du marché (20%).

[1] Selon un rapport récent de l'Agence européenne pour l'environnement, le transport représente 25 % des émissions totales des gaz à effet de serre, dont 71,7% provient du transport routier - Transport and mobility (europa.eu)