La BdF un peu moins optimiste pour la croissance française

La Banque de France table sur une hausse de 0,25% au troisième trimestre, contre +0,3% précédemment.

(Boursier.com) — L 'économie française a probablement progressé de 0,25% au troisième trimestre par rapport au précédent, a annoncé la Banque de France. La BdF a revu légèrement à la baisse sa précédente estimation de croissance de 0,3% du produit intérieur brut (PIB), principalement en raison de la faiblesse de l'activité dans l'industrie...

"Dans un environnement économique marqué par la crise énergétique et les difficultés d'approvisionnement et de recrutement, l'activité continue à résister globalement, mais l'industrie est plus affectée que les autres secteurs", écrit la Banque de France dans son nouveau point de conjoncture.

L'activité dans l'industrie, un secteur en difficulté, est restée stable en septembre, tandis que dans les services, elle a continué à croître, selon l'enquête de la BdF auprès des chefs d'entreprise.

Incertitude des patrons

D'après la Banque de France, comme le mois dernier, l'incertitude est en hausse du côté des chefs d'entreprises, essentiellement en raison des inquiétudes sur la flambée des prix et la disponibilité en matière d'énergie. Pour le mois d'octobre, ils anticipent une stabilité de leur activité dans l'industrie et une progression probablement plus lente que les mois précédents dans les services, principal moteur de l'économie.

La semaine dernière, l'Insee avait déclaré, dans une enquête distincte, prévoir une croissance de 0,2% pour le troisième trimestre et une stagnation du PIB pour la période octobre-décembre. La croissance de l'économie française est ressortie à 0,5% au deuxième trimestre...