La Banque Postale envisage la fermeture de sa banque en ligne

La filiale bancaire du groupe La Poste a annoncé étudier un projet de de cessation des activités de sa banque en ligne, "Ma French Bank", qui compte 750.000 clients.

(Boursier.com) — Bientôt la fin pour "Ma French Bank" ? Alors que le marché de la banque en ligne semble vivre une période compliquée en France, la Banque Postale semble vouloir jeter l'éponge. La filiale bancaire du groupe La Poste a annoncé mercredi étudier un projet de de cessation des activités de sa banque 100% en ligne, qui compte quelque 750.000 clients.

"Ma French Bank et La Banque Postale ont initié le 18 décembre 2023 une procédure d'information-consultation de leurs instances représentatives du personnel respectives. Ces procédures visent à étudier un projet de cessation des activités de Ma French Bank, la banque 100% mobile du groupe La Banque Postale, et les conditions dans lesquelles elle serait mise en oeuvre", peut-on lire dans un communiqué.

"Malgré un succès indéniable auprès des clients, Ma French Bank n'a pas atteint la rentabilité et n'a pas encore trouvé son modèle économique", explique le groupe, invoquant "un marche´ extrêmement concurrentiel, en pleine consolidation" et "qui requiert une taille critique suffisante pour espérer devenir rentable".

"Plus compatible avec le plan stratégique du Groupe La Banque Postale"

"Des investissements massifs seraient nécessaires pour le développement de Ma French Bank, notamment en élargissant sa gamme de produits et d'offres d'équipement. Une telle orientation n'apparaît plus compatible avec le plan stratégique du Groupe La Banque Postale, qui envisage de prioriser ses investissements sur l'accélération de sa digitalisation", souligne-t-il.

Si la décision de mettre fin aux activités de Ma French Bank était confirmée, elle suivrait un processus graduel s'étendant sur une période de 12 à 18 mois. "L'ensemble des collaborateurs de Ma French Bank, dont les compétences et le savoir-faire constituent un atout de taille pour La Banque Postale, se verraient proposer de poursuivre leur carrière au sein du groupe", précise également la filiale bancaire.

Fin d'Orange Bank

Concernant les clients de la banque en ligne, qui avait été lancée en juillet 2019, ils se verraient proposer "la possibilité d'ouvrir un compte en son sein, leur offrant le meilleur de son réseau physique avec ses 7.000 bureaux de poste, le meilleur du digital avec une app dans les meilleurs standards de marche´, et une gamme de produits et services large et complète". Par ailleurs, le groupe a tenu à rassurer, affirmant que ce projet de cessation des activités de Ma French Bank ne présentait "aucun risque pour les avoirs et les dépôts des clients, qui resteraient accessibles tout au long de la procédure".

Cette annonce intervient six mois après la décision d'Orange de mettre un terme à l'aventure Orange Bank, qui revendiquait 2 millions de clients français. En juin dernier, BNP Paribas est entré en négociations exclusives avec la banque en ligne, lancée en 2017 par l'opérateur télécoms, pour récupérer ses clients, les invitant à rejoindre sa filiale Hello bank !. Orange Bank serait désormais dans le viseur du fonds d'investissement américain Ripplewood.