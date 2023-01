La Banque des Territoires, MAIF Impact et France Active investissent 1,3 ME dans Social Builder

Pour favoriser l'inclusion des femmes dans le numérique

(Boursier.com) — La Banque des Territoires, MAIF Impact et France Active investissent 1,3 ME dans Social Builder, spécialiste de l'accompagnement et de l'inclusion des femmes dans le numérique. Objectif : soutenir le développement commercial et territorial de cette association afin de maximiser son impact en faveur de l'égalité femmes/hommes dans les métiers du digital...

Alors que les métiers du numérique sont porteurs de croissance avec plus de 200.000 postes à pourvoir, les femmes ne représentent toujours que 27,9% des salariés du secteur (contre 46% dans les services) et 9% des entrepreneurs(es). Face au risque de perte de compétitivité et de déclassement des femmes sur le marché du travail dans un avenir proche, la Banque des Territoires, MAIF Impact et France Active ont décidé de soutenir Social Builder en lui apportant 1,3 ME sous forme d'obligations associatives, afin d'oeuvrer pour des territoires toujours plus inclusifs.

La Banque des Territoires et MAIF Impact apportent chacun 500 KE et France Active 300 KE pour renforcer le développement commercial et territorial de Social Builder.

Une approche globale

Depuis 2011, l'association Social Builder est une spécialiste reconnue de l'accompagnement et de l'inclusion des femmes dans le numérique... Elle met en oeuvre une approche globale, permettant d'intervenir à toutes les étapes clés du parcours des femmes pour concrétiser leur retour à l'emploi dans ce secteur en tension et à fort besoin de compétences. En plaçant l'accompagnement au coeur de son savoir-faire, et grâce à un appui partenarial sur la formation technique, l'association crée des parcours qui intègrent :

l'orientation et la sensibilisation : des programmes de découverte et d'immersion dans les métiers du numérique (métiers du développement, de la data, du CRM ou de l'UX-UI) pour les demandeuses d'emploi;

la formation : des formations courtes aux compétences digitales pour les entrepreneuses et des formations longues aux métiers du numérique;

l'insertion : un accompagnement des profils dans leur reconversion et retour à l'emploi, notamment grâce à du mentorat et à des partenariats étroits avec les entreprises;

l'inclusion : un accompagnement des entreprises, des organismes de formations, des territoires pour mettre en oeuvre des pratiques inclusives qui permettent aux femmes de rester durablement dans ce secteur.

Social Builder est la première association experte de l'accompagnement et de l'inclusion des femmes dans le numérique. Elle oriente, forme et insère des femmes aux métiers et aux compétences du numérique et crée des environnements inclusifs pour qu'elles y restent et y évoluent durablement.

Depuis 2011, Social Builder a accompagné plus de 75.000 femmes et professionnel(les) du numérique...