La Banque des Territoires investit dans la Coopérative Carbone de La Rochelle

La Banque des Territoires mobilise 300.000 euros pour soutenir le développement de la Coopérative Carbone de La Rochelle. Il s'agit, par cette prise de participation, d'accélérer le développement de projets locaux de réduction et de séquestration carbone qui contribuent à la préservation de la biodiversité.

La Banque des Territoires entend multiplier les investissements dans ce type de structures dans les autres territoires afin de soutenir massivement la transformation énergétique du pays.

La Coopérative de La Rochelle met en relation les structures locales émettrices de CO2 avec des projets locaux de séquestration carbone ayant des co-bénéfices pour la biodiversité (forêts, tourbières, haies). Créée fin 2020 sous forme de SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, elle propose une offre de services à l'attention des acteurs publics et privés du territoire :

Définition d'actions RSE, formation et sensibilisation à la transition bas carbone en accompagnant la mise en place d'actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

Évaluation de l'impact carbone des projets (ingénierie et études) et réalisation de bilans carbone ;

Financement de projets locaux par la vente de crédits carbone, via l'instruction de dossiers de labellisation "Label Bas Carbone" et d'aides financières (objectif de compensation de 100.000 teqCO2/an en moyenne).

Une grande première

La Coopérative de la Rochelle est le premier outil local de contribution volontaire de ce genre dans lequel la Banque des Territoires investit... De nombreuses villes souhaitent s'inspirer de ce modèle innovant, associant citoyens, collectivités et entreprises, pour atteindre leur objectif "zéro carbone" en 2050. La Banque des Territoires souhaite multiplier la création d'outils de compensation locaux dans les autres territoires et ainsi contribuer massivement à la transformation énergétique et à la préservation de la biodiversité à échelle nationale.

Les fonds (300.000 euros) apportés à la Coopérative de La Rochelle par la Banque des Territoires permettront d'accélérer son développement commercial et opérationnel et de développer une plateforme digitale, destinée à mutualiser les projets et services entre les futures coopératives carbone qui seront créées dans les prochaines années en France.

Forêt bleue

A titre d'exemple, la Coopérative a accompagné un premier projet de plantation "La Forêt Bleue" de 1,7 hectare sur un terrain de la commune de Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) qui a permis de planter 7.500 arbres en 2022.

Provenant d'une pépinière locale, ces arbres sont issus d'essences endémiques de la région et vont permettre de développer la biodiversité et le stockage carbone en lien étroit avec les habitants locaux.

Un autre projet portant cette fois-ci sur la plantation de plus de 100 km de haies bocagères en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la chambre d'agriculture et des associations paysannes, est en cours de réalisation sur les trois prochaines années, afin d'améliorer la qualité du paysage et de renforcer la biodiversité autour des terres agricoles, tout en favorisant le stockage carbone sur le long terme...