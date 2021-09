La Banque des Territoires investit 8,5 ME dans le programme "Alliance for Impact"

Pour accélérer l'émergence de nouvelles entreprises sociales

(Boursier.com) — La Banque des Territoires souscrit à hauteur de 8,5 ME au programme Alliance for Impact. Initié par le Groupe Aviva, ce dispositif inédit vise à accélérer l'émergence de nouveaux modèles d'entreprises sociales en accompagnant la structuration de leur première levée de fonds et en finançant leur amorçage.

Ce programme s'appuie sur la société de gestion en capital-risque Ventech et l'incubateur social La Ruche, partenaire depuis 2019 de la Banque des Territoires et acteur majeur de l'ESS.

Une solution d'accompagnement et de financement

Ce programme innovant offre une solution d'accompagnement et de financement de la phase d'amorçage d'entreprises à impact, habituellement peu financée par les investisseurs institutionnels... La souscription de la Banque des Territoires contribue au développement d'investissements dans des entreprises émergentes, implantées dans différents territoires et présentant un impact social et environnemental fort.

Cette opération concilie deux grandes priorités de la Banque des Territoires : accompagner et investir dans les entreprises génératrices d'impact social et territorial. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus inclusifs...

Deux compartiments

Le dispositif Alliance for Impact est constitué de deux compartiments dont les structures complémentaires permettent de sécuriser les paramètres financiers du projet et d'accompagner efficacement la montée en puissance des entreprises :

"AFI Factory", programme d'accélération à la levée de fonds qui a pour objectif d'incuber les entreprises à impact qui auront répondu aux appels à candidature de La Ruche.

L'accompagnement personnalisé de cette dernière auprès des porteurs de projets et le financement accordé par AFI Factory en obligations convertibles pour couvrir le coût de l'incubation permettront de renforcer la structuration des entreprises émergentes en vue d'une première levée de fonds. "AFI Ventures", fonds d'investissement qui vise à financer l'amorçage d'entreprises à impact, notamment celles ayant été sélectionnées au sein du programme d'incubation AFI Factory, en participant à leur premier tour de table. Cette intervention prendra la forme d'une prise de participation minoritaire dans ces entreprises, avec des tickets allant de 150.000 à 500.000 euros.

Accélérer le financement

Sur la période de fin 2020 à 2026, l'objectif d'AFI Factory est d'accompagner 300 entreprises, et d'accélérer leur financement via AFI Ventures ou d'autres investisseurs à impact auxquels elles seront connectées durant le programme.

Christophe Genter, directeur du Département Cohésion Sociale et Territoriale au sein de la Banque des Territoires indique : "En rejoignant cette alliance particulièrement innovante, la Banque des Territoires soutient avec de solides partenaires un projet ambitieux répondant à l'enjeu majeur de l'accompagnement d'entreprises sociales durant la phase d'incubation et d'amorçage. Or, cette phase constitue une carence de marché chez les investisseurs. Je suis convaincu du potentiel de ce partenariat entre La Ruche, Ventech et les souscripteurs des fonds Alliance for Impact Factory et Ventures, pour accroître les investissements dans des projets territoriaux à fort impact social et environnemental".