Leader dans la signature électronique...

(Boursier.com) — Après avoir accompagné le développement d'Universign, la Banque des Territoires et Odyssée Venture cèdent Universign à Providence Strategic Growth Capital Partners L.L.C. (PSG), dont la volonté est de soutenir la création d'un champion européen de la signature électronique.

Universign, société française créée en 2001, est devenue un leader des services de confiance en France. Sa plateforme SaaS de signature électronique est aujourd'hui utilisée par plus de 9.000 clients dont de nombreux grands comptes européens, notamment français, dans les secteurs banque/assurance, énergies et télécommunications. En tant que précurseur de la signature électronique, Universign s'est appliquée à développer une solution robuste et évolutive, accessible depuis son portail web ou via API.

Cette technologie se base sur deux piliers : (i) conformité - la société est qualifiée selon le règlement européen eIDAS - et (ii) un haut niveau de sécurité à la hauteur des exigences de ses clients grands comptes.

Changement de modèle

Depuis 2013, Universign a procédé au changement de son modèle d'affaires, et a accéléré la commercialisation de son offre en France et réuni aujourd'hui toutes les conditions pour se développer sur le marché européen. La société est la référence française sur le segment de la bancassurance et a multiplié par trois ses effectifs sur les trois dernières années...

En 2018, la Banque des Territoires et Odyssée Venture ont rejoint le capital d'Universign avec l'ambition d'accélérer le déploiement en France. Les investisseurs historiques passent aujourd'hui la main à PSG, qui, fort de ses participations au sein des sociétés espagnoles Signaturit et Ivnosys est en route pour créer le champion européen de la signature électronique, aux côtés du management d'Universign.

Stratégie d'investissement

Pour la Banque des Territoires, il s'agit après un accompagnement du développement d'Universign de laisser la place à un investisseur financier, qui saura l'accompagner vers la prochaine étape de son essor. Cette cession s'inscrit ainsi dans la stratégie d'investissement de la Banque des Territoires : accompagner l'émergence et impulser une dynamique d'expansion à des projets à fort potentiel, en apportant avec d'autres investisseurs, les capitaux nécessaires, puis céder sa participation dès lors que le modèle économique apparait stabilisé.

Les fonds dégagés pourront ainsi être investis dans d'autres projets nécessitant la présence de la Banque des Territoires pour accélérer leur déploiement...

"Depuis 2018, la Banque des Territoires accompagne le développement d'Universign qui est devenu l'un des leaders français de la signature électronique. L'intégration de la société à un grand groupe européen conduit par PSG, va permettre à Universign d'accélérer son déploiement européen" soulignent Alexandra Barth directrice d'investissement et Cédric Clément responsable du pôle confiance numérique, à la Banque des Territoires.

"Nous sommes heureux d'avoir mené le tour de capital croissance d'Universign en 2018 et d'avoir ainsi contribué à l'émergence de la seule alternative crédible aux solutions américaines. Cet investissement est emblématique de notre positionnement : l'accélération de la croissance des PME et start-up françaises à fort potentiel. Nous saluons également la performance du management pendant ces trois dernières années" déclarent Sébastien Sassolas et Julien Andrieux d'Odyssée Venture.

La Banque des Territoires et Odyssée Venture ont fait preuve d'une association réussie, combinant l'expertise du métier apporté par la Banque des Territoires et celle des entreprises de croissance, spécialité d'Odyssée Venture, acteur historique du "private equity" sur ce segment...