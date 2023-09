La Banque de France table sur un chômage à 7,8% fin 2025

François Villeroy de Galhau anticipe "un petit contre-coup sur les années qui viennent"...

(Boursier.com) — La Banque de France a publié lundi ses dernières projections macroéconomiques et table sur un repli modéré de l'emploi, qui s'ajusterait avec retard au ralentissement économique observé depuis fin 2022. "Ainsi, le taux de chômage remonterait progressivement sur notre horizon de prévision pour atteindre 7,8% en 2025, un niveau cependant inférieur à celui qui préexistait avant la crise Covid", anticipe la banque centrale. Le taux était à 7,2% au deuxième trimestre.

"La hausse du chômage serait donc un peu plus forte que dans notre prévision de juin, à la fois en raison de la surprise à la hausse au deuxième trimestre et, avec un décalage temporel, de la croissance un peu plus lente en 2024 et 2025", peut-on lire dans ce rapport.

"Un petit contre-coup"

"En 2023, l'économie a ralenti et malgré ça, l'économie française a créé 300.000 emplois. C'est un succès collectif, c'est le taux le plus bas depuis 40 ans", a expliqué le gouverneur de la Banque de France sur BFM TV mardi matin. François Villeroy de Galhau anticipe "un petit contre-coup sur les années qui viennent" avec la destruction de 60.000 emplois en 2024 et un taux de chômage qui devrait remonter vers les 8%.

"Le dernier ralentissement qu'on a connu était en 2011-2012 avec un taux de chômage à plus de 10%. Le plein-emploi doit rester l'objectif, c'est-à-dire un chômage autour de 5%. Compte tenu du ralentissement, ça va prendre quelques années mais c'est aujourd'hui un objectif réalisable", a ajouté François Villeroy de Galhau.

Sur la période récente, les créations nettes d'emplois salariés sont restées dynamiques, mais ont ralenti : elles sont descendues à +41.000 emplois au deuxième trimestre pour l'ensemble de l'économie, alors qu'elles se situaient sur un rythme trimestriel de plus de 100.000 emplois au début 2022.