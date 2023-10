La banque centrale israélienne laisse son taux principal inchangé

Alors que les combats contre le Hamas se poursuivent...

(Boursier.com) — La Banque d'Israël a maintenu sans surprise ses taux inchangés pour la troisième fois consécutive lundi. La banque centrale a laissé son taux directeur à 4,75%, son plus haut niveau depuis fin 2006. Elle avait auparavant relevé ses taux dix fois de suite au cours d'un cycle de resserrement agressif - son taux était à 0,1% en avril dernier - avant une pause en juillet et en août.

Les responsables politiques s'inquiètent d'une relance de l'inflation malgré un affaiblissement de l'économie avec la guerre entre Israël et le Hamas. Le taux d'inflation est tombé à 3,8% en septembre contre 4,1% en août. Les projections mises à jour du département de recherche de la Banque d'Israël ont fait état d'une croissance économique plus lente cette année et l'année prochaine, en supposant que le conflit reste confiné au sud du pays.

La banque centrale n'a pas donné d'indices sur ses prochaines décisions monétaires. "L'évolution des taux d'intérêt et le recours à des outils monétaires supplémentaires seront déterminés conformément à cet objectif et en lien avec les développements de la guerre, ainsi qu'avec les données sur l'activité économique et la dynamique de l'inflation, afin de continuer à soutenir la stabilité des marchés et à atteindre les objectifs politiques et les besoins de l'économie", peut-on lire dans un communiqué.

Le shekel affaibli

Israël prend en compte les coûts d'une crise qui a ébranlé les marchés des obligations et des devises et a effacé quelque 19 milliards de dollars sur le marché actions du pays.

Les autorités ont prévenu que de fortes baisses de taux affaibliraient davantage le shekel, qui est déjà à son plus bas niveau depuis 8 ans et demi par rapport au dollar, et pousseraient l'inflation à la hausse. Le shekel a baissé chaque jour depuis le raid du Hamas le 7 octobre. L'attaque a a tué des centaines d'Israéliens et déclenché en représailles des frappes sur Gaza. C'est l'une des monnaies qui ont le moins bien performé dans le monde ce mois-ci, avec une perte de près de 6% face au dollar.