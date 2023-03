La banque centrale du Zimbabwe baisse son taux directeur à... 140%

L'inflation recule dans le pays, mais les chiffres donnent toujours le tournis...

(Boursier.com) — La banque centrale du Zimbabwe est devenue la deuxième en Afrique, après celle de l'Angola, à baisser son taux directeur cette année, alors que l'inflation devrait continuer de baisser dans le pays. Mais il faut préciser que le Zimbabwe affiche le taux le plus élevé du monde ! Le comité de politique monétaire l'a réduit de... 150% à 140%.

"Les pressions inflationnistes sur l'économie ont continué à se dissiper sous l'effet de la discipline budgétaire, du resserrement de la politique monétaire, et de l'amélioration de la surveillance et de l'application des règles du marché", a déclaré le gouverneur de la banque du Zimbabwe, John Mangudya, cité par l'agence de presse Bloomberg.

Inflation à plus de 87%

Les chiffres affichés par le pays donnent le tournis, et le placent comme un rare contre-exemple économique, alors que la plupart des banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour freiner la hausse des prix, dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi d'épisodes climatiques extrêmes.

Si les taux d'inflation en Europe ou aux Etats-Unis sont au plus haut, ils sont sans commune mesure avec celui du Zimbabwe : le taux mixte annuel, qui suit les prix en dollars américain et zimbabwéen, est tombé à... 87,6% en mars, un plus bas de neuf mois. Les agences officielle du pays préfèrent désormais suivre cet indice, jugé plus fiable, alors que jusqu'à 77 % des transactions sont effectuées avec le billet vert. Mais calculée en monnaie locale, l'inflation, qui sert toujours de base au comité de politique monétaire, a atteint 229,8% sur un an en janvier.