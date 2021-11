La 5ème vague ne menace pas la croissance, selon Le Maire

Le ministre de l'Economie n'anticipe pas "pour le moment de mesure (de restriction) supplémentaire à imposer à l'économie française".

(Boursier.com) — La cinquième vague épidémique en France ne menace pas la croissance, "qui est là, qui est solide et repose sur des fondamentaux qui sont sains", a estimé mercredi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. "Je n'ai pas d'inquiétude particulière pour la croissance française", a déclaré le ministre au micro de franceinfo. "On a appris de vague en vague à mieux gérer les contraintes sanitaires." Le gouvernement table sur une progression de 6,25% du produit intérieur brut (PIB) cette année.

Interrogé sur d'éventuelles nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie que le gouvernement pourrait annoncer mercredi à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, Bruno Le Maire a dit "ne pas voir pour le moment de mesure (de restriction) supplémentaire à imposer à l'économie française". "Ce qui compte d'abord, c'est la responsabilité de chacun, respecter les gestes barrière, faire son rappel de vaccination quand on doit le faire, faire en sorte que le pass sanitaire soit appliqué", a-t-il dit.

Covid-19 : "Ce qui compte c'est d'abord la responsabilité de chacun : respecter les gestes barrières, faire son rappel de vaccination quand on doit le faire", déclare Bruno Le Maire, ministre de l'Économie > >Suivez le direct ?https://t.co/zkYU1RZS5M pic.twitter.com/POS7ryQGyC

— franceinfo (@franceinfo), via Twitter

Impact sur les lieux de sortie

Il a néanmoins reconnu que "ça peut avoir un impact pour des établissements, pour des restaurants, des bars, des hôtels, des indépendants et rien que pour cela, cela vaut le coup de se protéger et de faire en sorte que nous arrivions à vaincre définitivement l'épidémie."

La France a enregistré mardi plus de 30.000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, une première depuis le mois d'août. Cette "hausse très importante des contaminations (...) atteste, si c'était nécessaire, que nous sommes bel et bien, hélas, dans une cinquième vague épidémique", a déclaré Olivier Véran devant l'Assemblée nationale.

Relèvement du chèque cadeau

Bruno Le Maire a également annoncé le relèvement du plafond du chèque cadeau à 250 euros, montant au-delà duquel sont perçues des cotisations sociales, contre 171 auparavant. "Cela concerne près de huit millions de salariés", a-t-il souligné, vantant une nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français.

Nous augmentons pour cette année 2021 le plafond des chèques-cadeaux distribués aux salariés. Il passe de 171 EUR à 250 EUR. >Cette mesure exceptionnelle est un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des salariés. #8h30franceinfo pic.twitter.com/ZQarhYPfKV

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter