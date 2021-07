La 4ème vague fait monter les hospitalisations en France

Le variant Delta induit une augmentation du nombre d'hospitalisations en France (+60% en une semaine), et du nombre de passages en réanimation (+80%) selon le président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale.

(Boursier.com) — La recrudescence de l'épidémie de COVID-19 en France sous l'effet du variant Delta se ressent d'ores et déjà dans les établissements hospitaliers, a déclaré mardi le Pr Alain Fischer, président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale.

Initialement identifié en Inde, le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, particulièrement contagieux et désormais majoritaire dans les contaminations, "induit une augmentation très importante de l'incidence, qui double chaque semaine en France", a souligné sur France inter l'immunologiste et pédiatre.

+60% en une semaine

"Ce variant frappe, il induit une augmentation du nombre d'hospitalisations en France, dès maintenant (+60% en une semaine), du nombre de passages en réanimation (+80%) donc il est absolument urgent de se vacciner, (...) ce n'est qu'à ce prix que nous arriverons à endiguer, ou à limiter - je pense qu'aujourd'hui il faut utiliser ce verbe - les conséquences de l'infection par ce variant", a-t-il poursuivi.

Pour le "Monsieur vaccin" désigné par le gouvernement, "il y a encore trop de personnes qui ne sont pas vaccinées et on sait que ce sont celles-là, très largement, qui sont les victimes" de ces hospitalisations. Face à l'accélération sans précédent des contaminations ces derniers jours, le gouvernement a opté pour une stratégie reposant sur l'intensification de la vaccination et l'élargissement du recours au "pass sanitaire".

Afflux massif

Mais le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déjà prévenu la semaine dernière que l'accélération de la campagne de vaccination ne suffirait pas à empêcher un nouvel afflux massif de patients dans les hôpitaux à partir de la mi-août.

Le cap des 40 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 a été franchi lundi et le gouvernement vise désormais l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés à fin août.

Près de 50% de la population vaccinée

Pour autant, selon le dernier bilan officiel diffusé lundi, seulement 49,9% de la population française est désormais intégralement vaccinée contre le COVID-19 (avec un schéma complet d'une ou deux doses en fonction des vaccins et des antécédents), soit une couverture vaccinale largement inférieure au niveau requis pour atteindre l'immunité collective.

Selon le Conseil scientifique, avec la diffusion du variant Delta, l'épidémie ne pourrait désormais être contrôlée qu'avec une proportion de personnes vaccinées ou infectées atteignant 90% à 95% de la population.