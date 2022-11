L'usage des produits digitaux en France a progressé de 32% en un an

The Product Report - 2de édition... La dernière étude d'Amplitude révèle que l'utilisation de sites et d'applications progresse partout dans le monde malgré le ralentissement économique.

(Boursier.com) — Amplitude , leader des solutions de "product analytics" publie aujourd'hui les résultats de son étude annuelle The Product Report 2022 sur l'évolution du marché des produits digitaux dans le monde. Ainsi, l'enquête révèle que leur usage connaît un essor dans tous les secteurs d'activité, avec une croissance globale de 16% en un an et de 32% en France, malgré un contexte économique tendu.

Les résultats mettent également en lumière les préoccupations et priorités des dirigeants, ainsi que les tendances sectorielles qui influencent l'utilisation des produits digitaux, telles que “La Grande Démission” aux Etats-Unis.

Le rapport met également en lumière les produits digitaux les plus populaires à travers le classement 30 Next hottest products, qui distingue, cette année, deux acteurs français des fintech et de l'assurtech, Qonto et Luko.

Face à un avenir économique incertain, les entreprises accélèrent dans l'adoption du modèle product-led growth (PLG)

Le Product Report met en lumière les craintes suscitées par le ralentissement économique et son impact sur les produits et la croissance des entreprises. Ainsi, 26% des dirigeants interrogés redoutent que ce contexte ralentisse l'atteinte de leurs objectifs en matière de produits, tandis que 25% craignent de ne pas pouvoir s'adapter assez rapidement aux évolutions de la demande et des besoins des clients... En outre, plus de 60% estiment que leur organisation ne dispose pas, actuellement, des outils nécessaires pour y parvenir.

Cependant, le produit reste en tête des priorités des entreprises, qui poursuivent le déploiement de leur stratégie de croissance axée sur le produit (PLG) avec deux principaux objectifs : la fidélisation des utilisateurs (43%) et l'engagement produit (37%). À cet égard, elles consacrent 25% de leurs investissements à la différenciation concurrentielle, 22% au développement de nouveaux produits et 21% à l'amélioration de l'expérience client...

Dans le contexte économique actuel, capitaliser sur l'expérience client est un enjeu crucial. En effet, les consommateurs vont continuer à restreindre leurs dépenses dans les mois à venir et les entreprises qui n'investissent pas dans leurs produits digitaux risquent de céder des parts de marché à leurs concurrents" commente Daniel Bailey, président EMEA, Amplitude. L'année écoulée montre que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Les entreprises du classement Next Hottest Product, comme l'application française Luko - dont le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 119 % en un an - sont la preuve qu'une stratégie product-led growth est un levier d'engagement accru et de croissance durable", ajoute-t-il...

Les bouleversements du marché du travail façonnent le paysage des produits RH

L'utilisation des produits dédiés à la gestion des ressources humaines, au recrutement et à la recherche d'emploi, a bondi de 118% en un an, soit la croissance la plus marquée parmi tous les secteurs analysés dans l'étude. Une augmentation qui peut s'analyser à la lumière des phénomènes qui ont bouleversé le marché du travail dans le sillage de la pandémie et de la crise économique, tels que les vagues de licenciement ou "La Grande démission".

En parallèle, l'usage des produits dédiés à la formation, l'apprentissage des langues et le coaching professionnel a connu une forte croissance de 48%. Une tendance qui peut aller de pair avec la précédente, les travailleurs cherchant à se perfectionner et à acquérir de nouvelles compétences pour optimiser leur employabilité...

La croissance des produits fintechs et crypto se poursuit...

Les produits fintechs - dont les applications bancaires, d'investissement, de budgétisation et de paiement - ont eux aussi continué à séduire les utilisateurs, enregistrant une croissance de 22% entre août 2021 et août 2022. À ce titre, le classement Next Hottest Product d'Amplitude distingue deux applications dont la popularité s'est nettement accrue : Scalapay (Italie) et Qonto (France), dont le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté respectivement de 123% et 75% en un an.

Le tableau diffère légèrement pour les produits crypto... Si l'activité a considérablement ralenti après un pic de croissance de 78% en janvier 2021 (comparé à la même période l'année précédente), le taux de croissance annuel de 26% (août 2021-août 2022) reste tout de même significatif. Il dépasse, par ailleurs, celui des produits de la catégorie fintech, ce qui indique que le marché conserve son dynamisme malgré une baisse majeure de la valeur des crypto-monnaies.

Le rapport met en avant d'autres enseignement clés