L'Urssaf recrute !

(Boursier.com) — Du 1er au 30 septembre, l'Urssaf lance sa campagne annuelle de recrutement des inspecteurs et contrôleurs ! Les recrutements visent les métiers d'inspecteurs chargés du contrôle comptable d'assiette et de la lutte contre le travail dissimulé ainsi que des contrôleurs. L'Urssaf souhaite renforcer ses équipes, pour répondre notamment à l'objectif ambitieux d'accélération de la lutte contre la fraude fixée par sa feuille de route et par le plan de lutte contre la fraude dévoilé par le gouvernement en juin dernier.

Les inspecteurs et contrôleurs contribuent à préserver le financement de la protection sociale. Ils garantissent aux salariés le respect de leurs droits sociaux et assurent une saine concurrence entre employeurs grâce à la bonne application de la législation. Ils sont aussi amenés à accompagner, prévenir, informer et conseiller les entreprises et les acteurs sur la réglementation...

Profils et formation

Les candidatures sont ouvertes aux profils titulaires d'un Bac +3 ou niveau bac avec expériences professionnelles pour les inspecteurs et un Bac +2 pour les postes de contrôleurs.

La sélection des candidats s'appuie sur un processus de recrutement spécifique visant à identifier leurs aptitudes à exercer ces fonctions. Les profils sélectionnés bénéficieront d'une formation en alternance rémunérée, de 12 mois.

La session de recrutement est ouverte du 1er au 30 septembre 2023. Le dépôt des candidatures s'effectue sur www.lasecurecrute.fr.

Pour en découvrir davantage sur les métiers d'inspecteur chargé de la lutte contre le travail dissimulé, d'inspecteur chargé du contrôle comptable d'assiette, et contrôleur, rendez-vous sur notre page dédiée : www.urssaf.org

Un webinaire dédié à la présentation de ces métiers sera également organisé le 14 septembre à 13h30 en présence d'inspecteurs et de contrôleurs, le lien d'inscription est déjà disponible.