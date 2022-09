L'Urssaf a lancé sa campagne de recrutement !

Les recrutements visent les métiers d'inspecteurs chargés du contrôle comptable d'assiette et de la lutte contre le travail dissimulé.

(Boursier.com) — Du 1er au 30 septembre, l'Urssaf lance sa campagne annuelle de recrutement des inspecteurs en proposant 119 postes dans toute la France. Le réseau souhaite renforcer ses équipes qui comptent aujourd'hui près de 1.500 inspecteurs et 220 contrôleurs.

Les recrutements visent les métiers d'inspecteurs chargés du contrôle comptable d'assiette et de la lutte contre le travail dissimulé.

Les inspecteurs contribuent à préserver le financement de la protection sociale... Ils garantissent aux salariés le respect de leurs droits sociaux et assurent une saine concurrence entre employeurs grâce à la bonne application de la législation. Au-delà de la vérification des déclarations, leur fonction les amène également à accompagner, prévenir, informer et conseiller les entreprises et les acteurs sur la réglementation...

Profils et formation

Les candidatures sont ouvertes aux profils titulaires d'une Licence ou d'un Master 1 dans les domaines de la comptabilité, de l'administration et la gestion des entreprises, du droit ou des ressources humaines, ou d'un Master 2 dans toutes filières confondues.

La sélection des candidats s'appuie sur un processus de recrutement spécifique visant à identifier leurs aptitudes à exercer la fonction d'inspecteur du recouvrement. Les profils sélectionnés bénéficieront d'une formation en alternance rémunérée, de 16 mois pour les inspecteurs chargés de la lutte contre le travail dissimulé et de 19 mois pour les inspecteurs chargés du contrôle comptable d'assiette.

La session de recrutement est ouverte du 1er au 30 septembre 2022. Le dépôt des candidatures s'effectue sur lasecurecrute.fr.

Pour découvrir les métiers d'inspecteur chargé de la lutte contre le travail dissimulé et d'inspecteur chargé du contrôle comptable d'assiette, rendez-vous sur la chaîne Youtube de l'Urssaf et sur www.urssaf.org

Travailler au sein du réseau des Urssaf

Le réseau des Urssaf se compose de 16.000 collaborateurs répartis sur le territoire, engagés pour préserver le modèle social de la France.

"Travailler au sein du réseau des Urssaf, c'est rejoindre un collectif de femmes et d'hommes qui s'engagent au-delà de leur métier, en mettant leurs compétences au service de la protection du plus grand nombre. Nous plaçons l'écoute et le dialogue au coeur de notre action pour offrir à nos équipes un cadre de travail à la fois ouvert, agréable et épanouissant. Place en crèche, télétravail, compte épargne temps... Des solutions sont mises en oeuvre pour garantir des conditions de travail respectueuses du bien-être de nos collaborateurs" commente le réseau.

"L'Urssaf constitue un environnement dynamique, au sein duquel est valorisé le sens de l'initiative, de l'expérimentation et de l'innovation digitale. Nous donnons l'opportunité à nos collaborateurs de travailler sur des projets stimulants et d'envergure, menés au sein du réseau, en lien avec grand nombre de partenaires".

L'Urssaf, en quelques mots...

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d'une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,35 % de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf.

Sa raison d'être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,5 milliards d'euros encaissés auprès de 10,68 millions d'usagers. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d'une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l'exercice de l'emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable...