L'UFC-Que Choisir porte plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée

L'association a fait diligenter une expertise, qui montre une usure prématurée des circuits imprimés et un défaut d'étanchéité.

(Boursier.com) — L 'UFC-Que Choisir dépose sa première plainte pour obsolescence programmée... L'association de défense des consommateurs annonce mardi avoir porté plainte contre le géant des jeux vidéo Nintendo.

En cause, des dysfonctionnements affectant la manette de la console Nintendo Switch : elle subit "des mouvements fantômes inopinés, qui empêchent les consommateurs d'utiliser correctement leur console de jeux". En novembre dernier, 5.000 personnes ont contacté l'association à cause ce ce problème.

Nintendo s'était engagé à réparer

"En janvier 2020, suite à l'intervention de notre association, le PDG de Nintendo France s'est engagé à réparer les manettes sans difficultés, même hors garantie", peut-on lire dans un communiqué.

Pourtant, les signalements ont continué d'affluer auprès de l'association : 65% des consommateurs victimes ont constaté cette panne moins d'un an après l'achat des manettes. Elle apparaît quel que soit le profil ou l'âge du joueur, même en jouant moins de 5h par semaine et 25% des consommateurs ont même vu la panne survenir dans les 6 mois après l'achat, malgré la faible utilisation de la console.

Usure prématurée

L'UFC-Que Choisir a fait diligenter une expertise, qui montre une usure prématurée des circuits imprimés et un défaut d'étanchéité qui entraine une quantité inquiétante de débris et poussières au sein du joystick, dont l'origine paraît être à la fois interne et externe.

Pour éviter l'apparition quasi systématique de cette panne, l'UFC-Que Choisir a donc décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République de Nanterre. Elle "invite les consommateurs à contacter le service après-vente de Nintendo pour obtenir la réparation gratuite de leur manette défectueuse. Un guide, étape par étape, est disponible sur notre site quechoisir.org".