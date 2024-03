L'UE produit près 60 millions de tonnes de fruits et légumes par an

L'Italie, la Pologne, l'Espagne et la France étaient les principaux producteurs de fruits...

(Boursier.com) — Pommes , poires, carottes... 59,8 millions de tonnes de fruits et légumes ont été récoltées dans l'Union européenne en 2022, sur 2 millions d'hectares de terres, d'après des données publiées par Eurostat vendredi. L'institut de la statistique européen précise que les trois légumes frais les plus cultivés - en termes de quantité - étaient les tomates (15,4 millions de tonnes de production récoltée), les oignons (6,2 millions de tonnes) et les carottes (4,4 millions de tonnes).

En 2022, l'UE a produit 14,7 millions de tonnes de fruits à pépins (12,6 millions de tonnes de pommes et 2,1 millions de tonnes de poires), 10,5 millions de tonnes d'agrumes, 6,3 millions de tonnes de fruits à noyau (comme les pêches, les nectarines, les abricots, les cerises, et prunes), 2,6 millions de tonnes de fruits subtropicaux et tropicaux (tels que les figues, les kiwis, les avocats et les bananes), 1,1 million de tonnes de fruits à coque et 0,7 million de tonnes de baies.

40% des tomates en Italie

La production de certains légumes frais est concentrée dans des pays de l'Union européenne. Par exemple, l'Italie a produit 40% des tomates récoltées dans l'UE en 2022, suivie par l'Espagne (24%) et le Portugal (9%). Les Pays-Bas sont de leur côté le premier producteur d'oignons, avec près d'un quart (24%) de la récolte dans l'UE, devant l'Espagne (20%) et la France (12%). Les principaux producteurs de carottes sont l'Allemagne (18% du total de l'UE), la France (15%) et la Pologne (14%).

A lire aussi...

L'Italie, la Pologne, l'Espagne et la France étaient les principaux producteurs de fruits, de baies et de fruits à coque (à l'exclusion des agrumes, des raisins et des fraises) dans l'UE, même si pour certains fruits spécifiques, d'autres États membres de l'UE étaient également des producteurs clés.

Pommes, poires...

Pour les pommes, les principaux producteurs sont la Pologne (34%), l'Italie (18%) et la France (14%). En ce qui concerne les pêches, trois pays représentaient plus de 90% de la production de pêches : l'Italie (34%), la Grèce (33%) et l'Espagne (24%), les autres pays de l'UE ne contribuant qu'à 9 %. L'Italie (25%), les Pays-Bas (17%) et la Belgique (17%) étaient les principaux producteurs de poires.