L'UE conclut une trêve partielle sur les droits de douane imposés sous Trump

L'UE conclut une trêve partielle sur les droits de douane imposés sous Trump









Les Etats-Unis maintiendront cependant leurs taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, qui s'appliquent également aux importations en provenance de Chine, d'Inde, de Russie, de Turquie, de Norvège et de Suisse.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ces taxes avaient été mises en place pendant la présidence de Donald Trump... L'Union européenne et les Etats-Unis ont conclu une trêve partielle sur leur différend dans les droits de douane sur les métaux et ont décidé d'ouvrir des négociations pour tenter de résoudre le problème des surcapacités dans l'acier et l'aluminium dans le monde.

La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle suspendait pur une durée maximale de six mois son projet de relèvement des taxes sur un certain nombre de produits allant du rouge à lèvres aux chaussures de sport et d'un doublement des droits de douane à 50% sur les importations de bourbon américain, de motos et de bateaux à moteur.

Demander des comptes à la Chine

Dans une déclaration conjointe, Bruxelles et Washington ont fait savoir qu'en tant qu'alliés, ils pourraient promouvoir des normes élevées à même de répondre à leurs inquiétudes communes "et demander des comptes à des pays comme la Chine qui soutiennent les politiques de distorsion commerciale". Les discussions entre l'UE et les Etats-Unis visent à parvenir à des solutions d'ici la fin de l'année.

Mis en place par Trump

Ces taxes imposées sous la précédente administration américaine, celle de Donald Trump, avaient été justifiées par des raisons de sécurité nationale, un argument rejeté par l'Union européenne. Les taxes américaines ont particulièrement affecté des sidérurgistes comme Thyssenkrupp et Voestalpine.

En représailles à ces droits de douane, l'UE avait imposé à son tour des taxes sur 2,8 milliards d'euros de produits américains, dont les motos, le whisky et le jus d'orange. Ces taxes seront maintenues. (