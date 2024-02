L'Opep face au défi du contrôle de sa production de pétrole

L'Opep+ doit décider le mois prochain si elle poursuit sa politique de réduction des approvisionnements...

L 'OPEP+ devrait continuer sur sa lancée et poursuivre sa politique de réduction des approvisionnements en pétrole au cours du prochain trimestre, avec l'objectif de soutenir les prix... L'Arabie Saoudite et ses partenaires doivent décider au début du mois prochain s'ils souhaitent prolonger les coupes à hauteur d'environ 2 millions de barils par jour au-delà de mars. Avec le ralentissement de la croissance de la demande mondiale et l'augmentation de la production de brut américaine, l'OPEP+ devra peut-être persister dans ce mouvement, selon une enquête menée par Bloomberg.

Plusieurs délégués du cartel misent en privé sur une prolongation qui, selon Riyad, est "gérable"... "Ils devront prolonger leurs réductions", prédit par exemple Bob McNally, président du cabinet de consultants Rapidan Energy Group et ancien de la Maison Blanche sur le plateau de Bloomberg Television. "L'offre dépasse la demande, et pour maintenir les prix stables, l'OPEP+ doit conserver ce pétrole hors du marché".

Environ 80 dollars le baril

Les prix du pétrole se maintiennent à près de 80 dollars le baril depuis le début de l'année. L'augmentation des approvisionnements en provenance des États-Unis et d'autres producteurs a compensé les réductions de l'OPEP+ mais aussi les craintes qu'un conflit au Moyen-Orient puisse perturber les expéditions de brut...

Pourtant, Riyad a besoin d'un prix supérieur à 90 dollars le baril pour faire face à des dépenses colossales dans le cadre de sa transformation économique, qui s'appuie notamment sur des projets de villes futuristes et sur des tournois sportifs, selon les analystes Fitch Ratings. Un partenaire-clé de l'alliance, le président russe Vladimir Poutine, est de son côté, la Russie étant en quête de rentrées d'argent massives pour continuer de financer l'énorme effort de guerre en l'Ukraine.

14 des 17 traders et analystes interrogés dans l'enquête de Bloomberg pensent que l'OPEP+ s'en tiendra à ses restrictions, tandis que trois autres prévoient qu'elles seront assouplies progressivement. Le ministre saoudien de l'Énergie, le Prince Abdulaziz bin Salman, avait déclaré à Bloomberg en décembre dernier que les mesures pouvaient "tout à fait" être prolongées...