L'OMS veut en savoir plus sur la maladie respiratoire qui touche les enfants chinois

(Boursier.com) — Faut-il s'inquiéter de l'augmentation des maladies respiratoires et des cas de pneumonie chez les enfants en Chine ? L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a demandé à Pékin d'apporter des précisions. Les doutes planent depuis que les autorités chinoises de la Commission nationale de la santé ont tenu une conférence de presse le 13 novembre pour signaler une augmentation de l'incidence des maladies respiratoires.

Elles ont attribué cette augmentation à la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus tels que la grippe ou le virus à l'origine du COVID-19.

Les médias locaux ont signalé une augmentation constante des infections par un agent pathogène appelé mycoplasme chez les enfants des écoles maternelles et primaires. Alors que le germe a tendance à ne provoquer que de légers rhumes chez les enfants plus âgés et les adultes dotés d'un système immunitaire robuste, les jeunes enfants sont susceptibles de développer une pneumonie, dont les symptômes durent des semaines.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China > >WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children. > >At a press conference on 13... pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX

— World Health Organization (WHO) (@WHO), via Twitter

Mycoplasmes

Les données du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies ont également montré que le taux de positivité de la grippe avait augmenté régulièrement en octobre, même si les taux de Covid continuent de baisser après un petit pic au cours de l'été.

L'hôpital Chaoyang de Pékin, le principal centre médical de Chine pour les maladies respiratoires, a vu le taux de positivité des mycoplasmes chez les enfants atteindre 40%, contre seulement 6% chez les adultes, a déclaré le vice-doyen de l'hôpital, Tong Zhaohui, lors d'un point de presse dans la ville la semaine dernière. Les mycoplasmes ont tendance à provoquer des épidémies majeures tous les trois à sept ans, a-t-il prévenu.

Informations épidémiologiques

L'OMS a demandé des informations épidémiologiques et cliniques supplémentaires, ainsi que des résultats de laboratoire concernant les foyers signalés chez les enfants, par l'intermédiaire du mécanisme du règlement sanitaire international. Elle a également demandé à la Chine des informations supplémentaires sur les tendances de la circulation des agents pathogènes connus et sur la charge qui pèse sur les systèmes de santé.

Le bureau de l'OMS en Chine a déclaré qu'il était "habituel" de demander aux Etats membres des informations sur l'augmentation des maladies respiratoires et sur les cas de pneumonie chez les enfants. L'OMS a recommandé aux personnes résidant en Chine de prendre des mesures pour réduire le risque de maladie respiratoire, comme la vaccination ou le port de masques.