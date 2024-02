L'OM passe au solaire avec Soleio et DualSun

Deux nouveaux partenaires pour le programme "Treizième Homme"

(Boursier.com) — Dans le cadre du programme "Treizième Homme", l'Olympique de Marseille choisit les sociétés locales Soleio et DualSun pour soutenir sa démarche écologique, mettant ainsi l'accent sur une collaboration régionale en faveur de l'environnement...

Soleio et DualSun, entreprises du département respectivement basées en Provence à Aubagne et Marseille, vont équiper le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus de l'Olympique de Marseille en panneaux solaires. Dans la continuité de cette démarche écologique forte, DualSun fournit pour cette réalisation des panneaux bas-carbone, permettant ainsi à l'OM d'accentuer son engagement pour la durabilité, la recyclabilité et pour la production d'une énergie moins carbonée.

Un projet d'envergure qui permettra au club de consommer sa propre électricité renouvelable, et pour le spécialiste Soleio et fabricant DualSun, de s'engager dans un chantier emblématique de la Région Sud...

Expérience à l'appui

Créée en 2014, société experte dans la conception et la réalisation de projets solaires, Soleio a maintenu son engagement sur l'accompagnement de la pose et la durabilité des produits proposés, grâce à des solutions solaires innovantes et respectueuses de l'environnement.

Elle travaille exclusivement avec le fabricant DualSun, son fournisseur et partenaire historique, créateur français de solutions solaires. Ils partagent ensemble la même vision de l'excellence, de l'innovation et de l'écologie. Cette collaboration solide garantit la qualité et la fiabilité des installations déployées...

Fort impact environnemental

Avec le lancement de ce projet à fort impact environnemental qui prévoit notamment une installation photovoltaïque de 507 panneaux solaires DualSun FLASH qui viendront équiper le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, Soleio rejoint le programme "Treizième Homme" et les entreprises locales partenaires qui s'engagent pour le développement de l'Olympique de Marseille et du territoire.

Wesley Van Nuvel, Directeur Général de SOLEIO, a commenté : "En tant qu'experts de la conception et de la réalisation de projets solaires, nous sommes ravis de rejoindre le programme "Treizième Homme". Cette collaboration qui résonne avec toute la fierté de nos racines provençales, symbolise un engagement fort en faveur de l'environnement et contribue à un avenir plus vert et plus durable pour les générations futures. Ensemble, nous portons fièrement les couleurs de notre belle région."

Pour Jérôme Mouterde, CEO de DUALSUN : "En tant que créateurs marseillais de solutions solaires, quoi de plus symbolique que d'équiper le centre Robert Louis-Dreyfus de nos panneaux DualSun ? C'est une fierté collective mais aussi un marqueur de confiance d'accompagner les deux entités. La société Soleio avec laquelle nous travaillons étroitement depuis des années nous offre ici, avec l'OM, une référence d'envergure !"

Cécilia Barontini, Directrice Générale "Treizième Homme", conclut : "Nous sommes ravis que Soleio et DualSun rejoignent le programme " Treizième Homme ", un partenariat qui s'inscrit pleinement dans notre volonté de poursuivre le développement du club sur tous les terrains aux côtés des acteurs locaux. Cette nouvelle collaboration va nous permettre de poursuivre et d'accélérer la transition énergétique de l'Olympique de Marseille, tout en travaillant aux côtés de deux entreprises reconnues du territoire."