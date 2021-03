L'OCDE revoit en hausse ses prévisions économiques

L'OCDE revoit en hausse ses prévisions économiques









Grâce à la vaccination contre le coronavirus et au plan de relance de Joe Biden...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vaccination contre le COVID-19 et adoption probable aux Etats-Unis du vaste plan de relance de l'administration Biden... Ces deux éléments permettent d'être nettement plus optimiste pour l'économie mondiale, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'économie mondiale devrait rebondir de 5,6% cette année et croître de 4% l'an prochain, estime désormais l'OCDE. Elle tablait en décembre une croissance de 4,2% pour 2021 et de 3,7% pour 2022.

Toujours des risques

Des risques subsistent néanmoins, notamment sur le rythme du déploiement de la vaccination contre le nouveau coronavirus, sur le calendrier relatif à l'assouplissement des restrictions sanitaires et sur l'effet des nouveaux variants du virus.

"La première priorité politique est de veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient utilisées pour produire et déployer complètement les vaccinations le plus rapidement possible", déclare l'OCDE dans son rapport.

Des disparités

Le PIB mondial devrait renouer avec son niveau de pré-pandémie d'ici la mi-2021, avec des disparités. Les Etats-Unis devraient profiter du plan de relance de 1.900 milliards de dollars (environ 1.600 milliards d'euros), adopté samedi par le Sénat et qui devrait faire l'objet d'un vote d'ici mercredi à la Chambre des représentants.

L'OCDE prévoit ainsi une croissance du PIB des Etats-Unis de 6,5% cette année, contre une précédente prévision de 3,2% en décembre. En 2022, l'économie américaine devrait croître de 4% contre 3,5% attendu précédemment.

Pour la Chine, l'OCDE prévoit une croissance du PIB de 7,8% cette année puis de 4,9% l'an prochain.

+3,9% pour la zone euro

Pour la zone euro, la croissance économique est attendue à 3,9% en 2021 (contre une précédente prévision de 3,6%) puis à 3,8% en 2022 (+3,3% précédemment).

L'OCDE a légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2021, à +5,9% contre +6% attendu auparavant, mais a relevé sa perspective pour 2022, à +3,8% contre +3,3% en décembre.

Au moins +5% pour la France

Mardi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé que la France devrait connaître en 2021 une croissance économique d'au moins 5%.

La prévision de l'OCDE pour la France cette année la place en tête du rebond économique en Europe, devant l'Espagne (+5,7%), l'Italie (+4,1%) et l'Allemagne (+3,2%).