L'OCDE pessimiste pour l'économie mondiale

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques table sur une croissance mondiale de 3% cette année, contre 4,5% attendu fin 2021... La Russie a causé "instabilité et inquiétude" au niveau planétaire, selon l'OCDE.

(Boursier.com) — Après le FMI en avril, et la Banque Mondiale mardi, c'est au tour de l'OCDE de revoir en nette baisse ses prévisions pour la croissance mondiale, plombée par la guerre en Ukraine et dans une moindre mesure par les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus.

Dans ses dernières prévisions publiées mercredi, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) s'attend désormais à une croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial de 3% cette année, contre 4,5% prévu en décembre 2021 dans son précédent rapport. Mardi, la Banque mondiale avait de son côté dit s'attendre à une hausse du PIB mondial de 2,9% cette année, contre 4,1% attendu en janvier, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février. La BM estimait que la croissance resterait faible jusqu'en 2024, et s'inquiétait du risque de stagflation.

Pour 2023, la prévision de l'OCDE est de seulement 2,8% pour la croissance mondiale, et ses prévisions d'inflation s'élèvent désormais à près de 9% dans les 38 pays membres de l'OCDE en 2022, soit le double de ce que les économistes de l'Organisation projetaient auparavant.

Croissance plus basse et inflation plus haute et durable

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a accusé mercredi la Russie de causer "l'instabilité et l'incertitude" de l'économie mondiale, lors de la présentation de ce rapport intitulé "Le Prix de la Guerre". "La croissance mondiale sera substantiellement plus basse avec une inflation plus haute et durable", a ajouté M. Cormann, l'ex-ministre australien des Finances. "Nous payons tous du prix de l'agression de la Russie contre l'Ukraine", a ajouté de son côté Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, qui a aussi mentionné les difficultés sur les chaînes de valeur en raison de la politique "zéro Covid" de la Chine.

La baisse de l'activité est encore plus marquée dans l'ensemble de la zone euro, "comme le montre cette mer de flèches rouges", a remarqué Laurence Boone. Ainsi, dans la zone euro, la croissance devrait ralentir à 2,6% cette année, contre 5,3% l'année dernière (année du rebond après la crise du Covid). La France est créditée d'une croissance de 2,4% en 2022 et de seulement 1,4% en 2023. L'Allemagne devrait connaître une croissance d'1,9% cette année avant un ralentissement à 1,7% en 2023. Aux Etats-Unis, la hausse du PIB passerait de 5,7% en 2021 à 2,5% en 2022.

Nombreux risques à la baisse

Très prudente, l'OCDE estime que les risques à la baisse sont nombreux pour l'économie mondiale. Les tensions inflationnistes pourraient être plus fortes que prévu, en fonction de l'évolution de la guerre en Ukraine et des approvisionnements en gaz russe.

Les banques centrales pourraient "entraîner un ralentissement de la croissance" plus marqué que prévu en relevant leurs taux pour combattre la hausse des prix. Enfin, l'OCDE appelle à ne pas négliger le risque d'un regain de Covid-19 via les apparitions potentielles de nouveaux variants "plus agressifs ou contagieux".

Basée à Paris, l'OCDE a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour mettre en oeuvre l'aide du plan Marshall. Elle compte aujourd'hui 38 Etats membres, ayant en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.