L'obligation du pass sanitaire en entreprise inscrit dans le texte sur le pass vaccinal ?

Après des consultations avec les partenaires sociaux, qui y sont hostiles, le gouvernement discute ce mardi avec les élus locaux.

(Boursier.com) — Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi dernier sa volonté de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal... En parallèle, le gouvernement planche sur l'obligation de présenter son pass sanitaire en entreprise, et des discussions sont à nouveau au programme aujourd'hui, avec les élus locaux, avec les groupes parlementaires, pour ajouter l'obligation du pass en entreprise dans une loi.

"On prendra une décision à l'issue de le mettre ou pas dans le texte de loi" transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, a expliqué Gabriel Attal mardi matin sur France 2. "Ensuite, il y aura une discussion parlementaire de toute façon", a ajouté le porte-parole du gouvernement. "Encore une fois l'objectif c'est d'inciter le plus possible à la vaccination parce qu'on voit que c'est notre meilleur outil face à la progression de l'épidémie".

Les syndicats pas favorables

Les syndicats et le patronat ont participé lundi à une visioconférence convoquée en urgence par la ministre du Travail Elisabeth Borne pour en discuter, alors que la cinquième vague de l'épidémie fait craindre de nouvelles restrictions en France. Actuellement, environ 2 millions de personnes doivent déjà présenter un pass pour travailler (personnels soignants, des musées, métiers de la restauration...)

Nous avons abordé l'hypothèse d'un "pass sanitaire" en entreprise . Ce qui ressort des échanges c'est que les organisations syndicales n'y sont pas favorables, et que les organisations patronales sont réservées et s'interrogent sur les modalités pratiques de mise en oeuvre", a expliqué la ministre à l'AFP à la sortie de cette réunion. "Rien n'est acté à ce stade", a assuré Elisabeth Borne.