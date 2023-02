L'Insee prévoit une croissance de 0,2% au T1 et au T2

Un peu mieux pour le premier trimestre, mais davantage de prudence pour le deuxième.

(Boursier.com) — L 'Insee a revu mardi son scénario de croissance pour la France... Le produit intérieur brut (PIB) devrait croître de 0,2% aux premier et deuxième trimestres, selon l'institut national, qui tablait dans sa précédente note de conjoncture sur des hausses respectives de 0,1% et 0,3%.

L'activité économique s'est en effet montrée plus résistante que prévu au quatrième trimestre 2022, avec un PIB en hausse de 0,2%, alors que l'Insee prévoyait précédemment une contraction de 0,2%. "Du côté des entreprises, le climat des affaires se maintient légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période, et le climat de l'emploi encore plus sensiblement au-dessus", détaille l'institut dans un communiqué. Mais le point faible vient des ménages, pour qui "la confiance dans la situation économique reste dégradée, en lien notamment avec le niveau d'inflation".

[#Croissance] La croissance du #PIB français resterait légèrement positive au premier semestre 2023 (+0,2 % prévu au 1er trimestre comme au 2e). L'acquis de #croissance pour 2023 s'élèverait alors à +0,6 % à mi-année. https://t.co/GONyd5BMY6 pic.twitter.com/Ey72SPv11D — Insee (@InseeFr), via Twitter

Acquis de croissance autour de 0,6%

L'acquis de croissance à mi-année pour 2023, à savoir l'évolution du PIB si l'activité stagnait complètement aux troisième et quatrième trimestres, s'établit à environ 0,6% pour 2023, contre 0,4% prévu en décembre.

Concernant l'inflation, sous l'hypothèse d'un baril de Brent à 80 euros, elle resterait autour de 6% en février, avec la hausse de 15% du tarif réglementé de l'électricité. Elle pourrait retomber à +5% en juin (contre une hausse de 5,5% prévue précédemment) en raison d'un "effet de base", avec l'alimentation qui resterait la principale raison de la hausse des prix. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix les plus volatils, pourrait atteindre 5,7%, écrit l'Insee.