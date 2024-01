L'inflation pourrait avoir atteint les 30% en Argentine au mois de décembre

Ce qui porterait à 200% la hausse des prix sur l'année 2023.

(Boursier.com) — L 'inflation en Argentine a probablement oscillé autour de 30% au mois de décembre, d'après le porte-parole de la présidence Manuel Adorni. "Nous n'avons pas encore les données officielles, mais nous estimons que le chiffre est proche de celui auquel vous faites référence", a-t-il déclaré en réponse à un journaliste lors d'une conférence de presse.

Si cela se confirme, cela porterait l'inflation annuelle dans ce pays d'Amérique du Sud à plus de 200% en 2023, soit le niveau le plus élevé depuis plus de trente ans. Le chiffre officiel ne sera publié que le 11 janvier, mais le journal local Clarin a rapporté plus tôt cette semaine que les autorités tablaient sur une progression de 29%.

Des réformes brutales

Mi-décembre, le ministre de l'Economie Luis Caputo a annoncé une série de réformes, parmi lesquelles une dévaluation de plus de 50% du taux de change officiel du peso, une diminution des subventions à l'énergie et l'annulation de plusieurs appels d'offres pour des travaux publics.

L'un des syndicats de travailleurs les plus influents d'Argentine a appelé à une grève nationale le 24 janvier, pour protester contre réforme de l'économie menée par le gouvernement. La Confédération générale du travail (CGT) a annoncé jeudi vouloir s'opposer à une série de mesures proposées par le président libertaire Javier Milei, un mois et demi après son accession au pouvoir.