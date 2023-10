L'inflation impacte de 120 euros le budget mensuel des Français

Soit une hausse de 7% sur un an, selon une étude Panorabanques...

(Boursier.com) — L 'inflation coûte 120 euros par mois aux Français, selon le comparateur de banques en ligne Panorabanques. Cela représente une hausse de 7% sur un an. Les sondés sont 41% (-1 point) à juger que leur pouvoir d'achat est faible cette année - ils étaient 36% en 2021, avant la forte vague de hausse des prix.

Selon ce baromètre 2023, réalisé par l'institut Poll&Roll, 53% des Français jugent avoir un pouvoir d'achat convenable, contre 58% l'année dernière et 6% seulement estiment que ce pouvoir d'achat est élevé.

Les sondés surveillent donc leur porte-monnaie : 82% réduisent leurs dépenses pour limiter l'impact de la hausse des prix sur leur budget et 33% piochent dans leur épargne pour lutter contre l'inflation. Ils sont même 5% à faire un crédit consommation. Mais l'optimisme est un peu plus présent : 72% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude pensent que l'inflation va fortement ou légèrement augmenter à horizon un an, alors qu'elles étaient 86% il y a un an.

Découvert

Les dérapages financiers sont toujours au programme, selon Panorabanques : 47% des Français sont à découvert au moins une fois par an et 19% le sont une fois par mois, pour un montant de 232 euros en moyenne.

Plusieurs raisons sont évoquées : 37% n'arrivent pas à compenser la hausse des prix (contre 34% en 2022) et 30% ont fait une dépense importante non prévue. Ils sont 29% à parler d'une situation financière globalement difficile et 24% ne font tout simplement pas attention.