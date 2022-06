L'inflation allonge les délais de paiement des entreprises françaises

L'écart entre les délais de paiement contractuels et effectifs est de 17 jours en 2022 (contre 11 jours en 2021).

(Boursier.com) — Cette année, plus d'une entreprise française sur deux (56%) déclarent avoir accepté des délais de paiement plus longs pour éviter les risques de faillites (contre 39% en 2021), selon une enquête publiée mardi par la société de recouvrement Intrum.

Les comportements de paiement sont marqués par un allongement général de la durée des paiements dans les entreprises. L'écart entre les délais de paiement contractuels et effectifs est de 17 jours en 2022 (contre 11 jours en 2021).

Aucune typologie d'entreprise n'est épargnée, avec plus de 83% des entreprises françaises qui ont accepté d'allonger leurs délais de paiement. Ces chiffres sont révélateurs de l'impact de la pandémie et de l'inflation sur l'économie française...

Durée de paiement

Par ailleurs, 77% de ces entreprises ont accepté d'allonger leur durée de paiement en vue de pérenniser leur relation avec leurs fournisseurs. "Il en ressort également que l'allongement de ces délais de paiement impacte à la fois clients et fournisseurs (à hauteur de 51%) et que malheureusement 58% de ces entreprises n'ont pas la capacité en interne, par manque de compétences ou de ressources, de pallier cette problématique", écrit Intrum.

Les pertes liées aux retards de paiement ont majoritairement diminué de 37% en 2022. Cependant, 78% des débiteurs paient après la date d'échéance définie, ce qui impacte fortement l'économie globale puisqu'une des priorités majeures des entreprises françaises (82%) est de pouvoir payer les fournisseurs plus rapidement...

Guerre en Ukraine

"Les entreprises françaises craignent que les difficultés liées à la pandémie, au contexte géopolitique et à l'inflation, combinées à la demande d'augmentation des salaires des employés et à la hausse des taux d'intérêt, ne limitent la croissance... Elles avaient jusqu'alors réussi à absorber l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. Désormais, leurs capacités financières se heurtent également aux impératifs de remboursements des aides bancaires et des Prêts garantis par l'État (PGE) qui leur ont été accordés", explique Jean-Luc Ferraton, Directeur Général France d'Intrum.