L'inflation a ralenti à +5,6% sur un an en septembre en France

(Boursier.com) — Le rythme de l'inflation a ralenti en France en septembre, selon la première estimation de l'inflation calculée aux normes européennes publiée vendredi par l'Insee. Du mieux notamment grâce à une accalmie au niveau de l'énergie et des services.

Dans le détail, l'inflation énergétique, à 22,7% en août, a diminué à 17,8% en septembre du fait du retournement du prix du pétrole et de la remise de 30 centimes par litres à la pompe décidée par le gouvernement. L'inflation sur les services a également baissé de -0,7 point. En revanche, l'inflation sur les produits alimentaires gagne deux points et passe de 7,9% en août à 9,9% en septembre.

Indice ICPH

Sur un an, l'indice des prix harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 6,2% après une hausse de 6,6% en août.

En rythme mensuel, l'indice IPCH est en hausse de 0,5% septembre, comme le mois précédent. L'inflation calculée aux normes françaises ralentit également, à +5,6% sur un an en septembre après 5,9% en août, précise l'Insee. Le consensus la donnait à 5,9%...

Autour de 6% dans les mois à venir

La France s'en sort donc mieux que l'Allemagne en septembre. Chez nos voisins, "l'inflation aurait atteint 10% en glissement annuel en septembre (10,9% pour l'indice harmonisé au niveau européen) et 1,9 % par rapport au mois d'août. L'écart peut notamment s'expliquer par l'inflation énergétique : l'Allemagne, plus dépendante du gaz, connu une inflation sur l'énergie de 43,9 % en septembre, soit plus du double du niveau français", explique le cabinet Asterès dans une note.

"L'inflation en France devrait rester se stabiliser aux alentours de 6% dans les mois à venir. Des forces divergentes sont à l'oeuvre : d'un côté certaines tensions inflationnistes se relâchent, mais d'autres éléments poussent les prix à la hausse", estime le cabinet. Il voit une amélioration du côté des prix du pétrole et l'amélioration progressive des pénuries. Mais "e principal motif d'inquiétude demeure le prix du gaz et, par ricochet, de l'électricité. Malgré une détente ces dernières semaines, le prix reste près de dix fois plus élevé que leur moyenne d'avant-crise". Les sabotages sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont d'ailleurs fait remonter les prix du gaz.