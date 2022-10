L'inflation calculée aux normes françaises a également de nouveau accéléré, à 6,2% sur un an

(Boursier.com) — Le rythme de l'inflation a accéléré de nouveau en France en octobre, poussé par la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, selon la première estimation calculée aux normes européennes publiée vendredi par l'Insee. Sur un an, l'indice des prix harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 7,1% après avoir ralenti à +6,2% en septembre.

En rythme mensuel, l'indice IPCH a rebondi à 1,3% en octobre, après un recul de 0,5% en septembre. L'inflation calculée aux normes françaises a également de nouveau accéléré, à 6,2% sur un an en octobre après 5,6% en septembre et de 1,0% sur un mois après -0,6% (révisé) le mois précédent, précise l'Insee.

Données encourageantes

"Les prévisions d'inflation pour les mois à venir sont complexes, car des forces divergentes sont à l'oeuvre. Certaines tensions inflationnistes se relâchent (prix du fret ou du gaz), mais le risque d'une spirale auto-entretenue des prix ne peut pas être écarté", estime dans une note le cabinet Asterès. Il estime que l'inflation devrait se maintenir aux alentours de 6% jusqu'au début de 2023 avant de baisser progressivement.

Il note des données encourageantes : le prix du gaz, qui avait bondi de manière spectaculaire, a été divisé par trois entre fin août et fin octobre. L'électricité, très dépendante du prix du gaz, a connu une évolution semblable. Les prix du fret maritime, qui avaient également explosé en 2021, se sont largement détendus et sont presque revenus à leurs niveaux de 2019. Le prix des matières premières importées hors énergie a baissé de 3,2 % en septembre (Insee) et de près de 20% depuis avril...

Spirale auto-entretenue

L'inflation pourrait "cependant être attisée par un phénomène auto-entretenu, même dans le cas où le prix des matières premières stagnerait ou diminuerait. La hausse des prix pousse à la hausse les coûts de production, attise l'inflation, les salaires (notamment le Smic, indexé sur les prix) de façon à amortir le choc inflationniste pour les salariés, et ainsi de suite. C'est pourquoi il existe un effet 'boule de neige' de l'inflation qui l'entretien même lorsque ses causes premières se sont dissipées".

Pour prévenir ce risque, les banques centrales accroissent leurs taux d'intérêt, un processus qui met cependant plusieurs trimestres avant de produire des effets...

Le cabinet estime que le ralentissement économique mondial pèsera sur la demande d'énergie, donc sur les prix. "Couplé à un effet de base favorable, l'inflation devrait progressivement ralentir à partir du deuxième trimestre 2023 (les prix ayant déjà commencé à progresser en 2022, leur variation sur un an sera plus faible en 2023 si le prix des matières premières s'assagissent)".