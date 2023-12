L'indemnité carburant versée seulement "si les prix explosent"...

"Deux euros, pour moi c'est la cote d'alerte", a expliqué jeudi Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Le chèque-carburant sera bien élargi à 1,6 million de bénéficiaires supplémentaires dès le 1er janvier 2024, conformément aux annonces d'Emmanuel Macron en septembre. Mais Bruno Le Maire a précisé son fonctionnement jeudi sur RMC : cette indemnité de 100 euros ne sera versée que "quand les prix du carburant explosent".

Actuellement, le Sans Plomb 95 est à 1,76 euro en moyenne en France... "Tant que les prix du carburant restent à un niveau raisonnable", cette indemnité ne peut donc être proposée, a précisé le locataire de Bercy. Contrairement à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il a précisé qu'il ne s'agissait plus d'un chèque mais bien d'une indemnité, d'une "protection de l'Etat" en cas d'envolée des prix.

Proche des 2 euros

"La dernière fois, on a enclenché le système quand le prix du litre approchait les deux euros, pour moi c'est la cote d'alerte pour que les personnes puissent payer leur plein d'essence", a déclaré Bruno Le Maire.

"Si demain - ce que je ne souhaite pas évidemment - vous avez une crise qui s'aggrave au Proche Orient, que les prix du pétrole explosent et que par conséquent vous avez des prix à la pompe qui approchent les deux euros, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant-travailleurs", a indiqué le ministre. "Approcher les 2 euros, ça peut être 1,95 euro, 1,96. Vous savez, on voit très bien quand les prix atteignent une cote d'alerte et les gens vous disent 'on ne peut plus aller travailler'. La dernière fois, on l'a mis en place quand les carburants ont atteint 1,95 euro, ça me paraît un seuil raisonnable", a-t-il précisé.

Déjà mise en place en janvier 2023, cette indemnité carburant s'élevait à "100 euros par voiture et par an". Au total, 10 millions de ménages étaient éligibles, seuls 4,3 millions de personnes en ont alors bénéficié, d'après Bercy, pour un coût de 430 millions d'euros début 2023.