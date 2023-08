L'Inde pourrait encore faire grimper les prix du riz

Le gouvernement envisage d'imposer une taxe sur les expéditions de riz étuvé, pour protéger ses propres approvisionnements.

(Boursier.com) — L 'Inde, le plus grand exportateur mondial de riz, planche sur de nouvelles restrictions sur ses expéditions de cette céréale, alors que la nation est aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement envisage d'imposer une taxe sur les expéditions de riz étuvé (plus rapide à la cuisson), selon des personnes proches du dossier citées par l'agence de presse Bloomberg.

Le riz en Asie a atteint son plus haut niveau depuis près de 15 ans ce mois-ci, après que la nation sud-asiatique a interdit au mois de juillet les exportations de riz blanc non basmati pour protéger les approvisionnements dans le pays. Par ailleurs, le temps sec menace la production en Thaïlande.

Efforts intenses

Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi intensifie ses efforts pour freiner les prix alimentaires nationaux, avant des élections au début de l'année prochaine - il s'est notamment attaqué récemment à la montée du coût des oignons.

L'Inde a déjà interdit les exportations de brisures de riz et de riz blanc non basmati, elle a réduit les expéditions de blé et de sucre, et limité le stockage de certaines cultures. Le pays envisage aussi de supprimer un prélèvement à l'importation de 40% sur le blé et de vendre les réserves de tomates et de céréales de l'État pour améliorer l'approvisionnement.

Les précipitations dans les principaux États rizicoles (Bengale occidental, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh et Andhra Pradesh) ont été 15% inférieures à la normale jusqu'à présent cette saison, ce qui suscite des inquiétudes sur l'offre intérieure.