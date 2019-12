L'incendie de Notre-Dame, événement le plus commenté sur Twitter en 2019

Le mot-clef "NotreDame" est en tête des "hashtags" les plus utilisés par les utilisateurs sur le réseau social cette année.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris au mois d'avril a été l'événement le plus commenté cette année sur Twitter, selon le décompte publié par le réseau social. Le mot-clef "NotreDame" est en tête des "hashtags" les plus utilisés par les utilisateurs - le bilan ne précise pas combien de fois il a été mentionné.

Le deuxième sujet le plus "tweeté" concerne la nouvelle ère qui s'est ouverte au Japon (l'ère Reiwa), avec les débuts de l'empereur Nahurito. Suivent la crise politique au Venezuela, le Brexit, et le typhon Hagibis, ce puissant cyclone tropical qui a touché le 12 octobre la région de Kanto au Japon. Les manifestations pro-démocratiques à Hong Kong, les incendies en Amazonie, la lutte pour le climat et la tuerie de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, figurent également dans le Top 10.

Nouveauté cette année, Twitter livre aussi un aperçu des messages les plus populaires (c'est à dire ceux qui ont le plus été re-twittés). Le tweet suivant en fait partie :

La France se distingue grâce à un sportif, le footballeur Kylian Mbappé, qui est le 8ème athlète masculin le plus mentionné dans le monde. Côté politique, Emmanuel Macron est la 9ème personnalité la plus citée cette année. Sur la scène musicale, les rappeurs de PNL ont été les plus populaires en France. Le message posté pour annoncer la sortie de leur nouvel album compte près de 73.500 retweets.