L'Île-de-France lance un appel à manifestations d'intérêts pour 'réinventer le modèle des îles de loisirs franciliennes'

Solidarité et tourisme populaire, attractivité et développement durable...

(Boursier.com) — La Région Ile-de-France propriétaire des 12 iles de loisirs réparties sur 6 départements, souhaite construire un nouveau modèle et développer de nouveaux projets sur ces poumons verts des territoires, qui accueillent chaque année 4 millions de visiteurs. Afin de donner un maximum d'écho à cette démarche et d'associer un maximum de partenaires, la région publie un Appel à manifestation d'intérêt, sur son site internet iledefrance.fr :

La Région veut " réinventer " les îles de loisirs franciliennes (iledefrance.fr)

La démarche "Réinventons les îles de loisirs de la Région" - engagée avec la réunion des ateliers de la transformation qui a reuni plus de 100 partenaires au siège de la région en janvier - a pour objet de construire un nouveau modèle pour ces îles et développer de nouveaux projets autour de trois valeurs fondamentales : solidarité et tourisme populaire, attractivité et développement durable.

Les projets attendus visent à développer de nouvelles activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi que d'autres activités : séjours de courte ou moyenne durée (avec une nouvelle offre d'hébergement ou le renforcement de l'offre existante), séminaires, formations, événementiel. Des projet permettant de produire une énergie verte et locale sont également attendus de même qu'une offre de gestion d'infrastructure et de services ("facility management").

Des projets économiquement viables et respectueux du patrimoine naturel des îles

L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est de faire émerger des projets nouveaux dès lors qu'ils sont économiquement viables et respectueux du patrimoine naturel des îles. Enfin, les projets pourront porter sur une, plusieurs ou toutes les îles de loisirs, l'objectif de l'ami étant également de favoriser leur mise en réseau afin de leur donner davantage de visibilité auprès des visiteurs. Cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert à des acteurs publics et privés...

Les propositions seront à soumettre d'ici à la fin du mois de mars, en priorité pour les îles de Saint-Quentin en Yvelines, Bois-le-Roi, (dont la DSP s'achève le 31 décembre 2023), Etampes (fin de DSP en octobre 2024), et Port aux Cerises (fin de DSP en décembre 2024).