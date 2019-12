L'IÉSEG lance un nouveau Master en apprentissage, filière "Institutions Financières : Risk, Compliance & Data Analytics"

(Boursier.com) — L'IÉSEG proposera pour la rentrée 2020 un nouveau Master en apprentissage, filière "Institutions Financières : Risk, Compliance & Data Analytics". Accessible aux étudiants de niveau Bac + 3 dans les domaines du management et de la finance, ce Master pourra accueillir environ 40 étudiants dès septembre 2020 sur le campus de Paris La Défense.

Ce programme vient s'ajouter aux 5 Masters en apprentissage déjà proposés dans le Programme Grande École de l'IÉSEG sur ses 2 campus...

Un programme concret qui répond aux attentes des institutions financières

Ce programme, en 2 ans, a été conçu pour les étudiants qui cherchent à développer une expertise leur permettant d'accéder aux métiers de la banque, assurance et gestion de patrimoine. Grâce à une combinaison d'enseignements théoriques et appliqués, le programme répond notamment aux nouveaux besoins des entreprises en matière de gestion du risque, Big Data, nouvelles régulations en finance...

Les étudiants auront également l'opportunité de passer deux certifications professionnelles reconnues dans le monde de la finance : la certification de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et leFRM (Financial Risk Manager). Une part importante du programme est également consacrée au développement personnel et aux langues afin d'offrir aux étudiants un enseignement au plus proche des attentes du marché.

Jérémie Bertrand, Directeur académique de la filière, explique : "Ce programme est un véritable atout pour accéder aux différents métiers de la banque, institutions financières, assurance et gestion du patrimoine et comprendre la place du risque et de la compliance dans ces différents métiers. Il est conçu comme une formation transversale à l'intersection entre risque, compliance, et les métiers traditionnels de la banque."

La data et le risque comme fil rouge du Master

Afin d'apporter un savoir-faire théorique et technique, les étudiants auront l'opportunité dans un premier temps de développer leurs compétences en 'Data Science' et d'appréhender l'environnement réglementaire des institutions financières. Les étudiants auront l'opportunité de tester leurs compétences à travers un Data project mais aussi des modélisations statistiques du risque. Ces enseignements serviront ensuite de fil conducteur à l'ensemble du Master.

Dans un second temps, les étudiants assisteront à des cours portant sur les différents métiers traditionnels de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La mise en application de ce qu'ils ont vu, à travers des cas concrets, permettra d'appréhender les différents risques supportés par les différents métiers.

Les étudiants seront immergés, par exemple, dans un Business Game où ils gèreront leur propre banque. Ce Business Game leur permettra de comprendre comment la politique commerciale ou managériale d'une banque impacte le risque qu'elle supporte. Les étudiants devront également, via les données de leur banque, convaincre des " actionnaires " que leurs choix stratégiques sont viables...

Les entreprises au coeur du programme

Engagée dans la formation de leurs futurs Talents, Cofidis parraine ce nouveau Master en s'investissant dans la construction des programmes, les événements pédagogiques et la vie des campus. "Nos métiers et méthodes de travail sont en complète transformation. L'apprentissage est une formule gagnant-gagnant qui permet de soutenir la formation des jeunes aux profils variés, les former à nos métiers et les acculturer à nos valeurs. Notre projet d'entreprise s'inscrit parfaitement dans cette démarche : nous souhaitons construire avec les étudiants IÉSEG notre position d'organisme financier leader de l'expérience client et partenaire, adapté au nouveau monde et à ses enjeux de risque, data et RSE" affirme Nicolas Wallaert, Directeur General de Cofidis France.

La voie de l'apprentissage (rythme moyen de 3 semaines en entreprise pour une semaine de formation IÉSEG) permet à un étudiant de poursuivre ses études tout en bénéficiant du financement de celles-ci par une entreprise.

Ce programme a été développé avec le soutien des partenaires de l'IÉSEG (telles que COFIDIS, la Société Générale ou encore BNP Paribas) pour répondre aux attentes des principales institutions financières concernant les différents métiers de la banque, assurance, financement, et gestion de patrimoine d'un point de vue du risque et de la compliance...