L'IA devrait créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira, estime l'OIT

Selon l'Organisation internationale du travail des Nations Unies, les intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT, permettront d'accompagner plutôt que de remplacer certaines activités.

(Boursier.com) — Alors que les récentes prouesses de l'intelligence artificielle (IA) ont fait ressurgir la crainte de l'obsolescence de l'homme dans le monde du travail, l'Organisation internationale du travail (OIT) des Nations Unies a rendu publique lundi une étude qui met en lumière les effets positifs de l'IA sur l'emploi.

Baptisée "IA générative et l'emploi: une analyse globale des effets potentiels sur la quantité et la qualité de l'emploi", l'étude suggère que "la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont plus susceptibles d'être complétés que remplacés par la dernière vague d'IA générative, telle que ChatGPT".

S'appuyant sur GPT-4 - la dernière version du modèle de langage d'OpenAI - pour estimer l'exposition potentielle au niveau des tâches et les effets potentiels sur l'emploi au niveau mondial, l'OIT estime ainsi que l'impact le plus important de cette technologie ne sera probablement pas la destruction d'emplois, mais plutôt "les changements potentiels de la qualité des emplois, notamment l'intensité du travail et l'autonomie".

24% des tâches de bureau sont considérées comme "très exposées"

Dans le détail, le travail administratif dans les bureaux s'avère être la catégorie la plus exposée aux technologies d'intelligence artificielle : 24% des tâches de bureau sont considérées comme "très exposées" et 58% comme "moyennement exposées", selon l'agence spécialisée de l'ONU.

"Dans d'autres catégories professionnelles - notamment les cadres, les professionnels et les techniciens - seule une petite partie des tâches est considérée comme très exposée, tandis qu'environ un quart d'entre elles présentent un niveau d'exposition moyen", indique l'OIT.

L'étude constate que les effets des intelligences artificielles génératives varient également d'une région à l'autre, mettant en évidence des différences notables entre les pays à différents niveaux de développement, liées aux contextes économiques et aux écarts technologiques existants. Ainsi, 5,5% de l'emploi total dans les pays à revenu élevé est potentiellement exposé aux effets d'automatisation de la technologie, alors que dans les pays à faible revenu, le risque d'automatisation ne concerne qu'environ 0,4% de l'emploi.

Les femmes plus exposées que les hommes

L'OIT note également que "le potentiel d'augmentation est pratiquement le même dans tous les pays, ce qui laisse penser qu'avec la mise en place de politiques appropriées, cette nouvelle vague de transformation technologique pourrait offrir d'importants avantages aux pays en développement".

Par ailleurs, l'étude révèle que les femmes semblent être davantage susceptibles que les hommes de voir leurs emplois affectés, du fait de leur présence plus marquée dans le travail de bureau, notamment dans les pays à revenus élevés et intermédiaires...