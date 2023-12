L'IA devient un sujet de plus en plus central, tant pour l'allocation d'actifs que pour les procédures des investisseurs

L'appétit des investisseurs pour les actifs alternatifs reste élevé malgré la généralisation des perturbations macroéconomiques.

(Boursier.com) — "Malgré les vents contraires qui soufflent sur les marchés, l'appétit pour les actifs privés, en particulier le crédit, reste élevé ! L'IA devient un sujet de plus en plus central, tant pour l'allocation d'actifs que pour les procédures des investisseurs... La disponibilité et l'appétit des investisseurs pour les co-investissements devraient par ailleurs augmenter au cours de l'année prochaine. Les investisseurs considèrent le Multiple du capital investi et le TRI comme des indicateurs clés de performance, mais beaucoup d'entre eux pensent que les gestionnaires sont trop optimistes", voilà quelques temps forts qui ressortent du dernier Baromètre Global Private Equity élaboré semestriellement par Coller Capital.

Cette 39ème édition du Baromètre a recueilli les vues de 110 investisseurs en private equity répartis à travers le monde. Au total, les investisseurs interrogés gèrent un minimum de 2,2 billions de dollars d'actifs. 90% de ces investisseurs prévoient de maintenir ou d'augmenter leur allocation aux produits alternatifs. Ils devraient en particulier augmenter leur exposition au crédit privé (44% des investisseurs) mais réduire celles allouées aux hedge funds et à l'immobilier. Pourtant, malgré leur désir d'allouer davantage aux actifs alternatifs, près de 90 % des investisseurs ne se déclarent pas prêts à emprunter pour financer de nouveaux engagements de fonds au cours des 12 à 24 prochains mois.

Les investisseurs ont des raisons d'être optimistes à l'égard de l'ensemble des classes d'actifs et géographies. La popularité du crédit en tant que classe d'actifs s'explique par le fait que près de la moitié des investisseurs considère que des taux d'intérêt élevés auront un impact positif sur la performance des portefeuilles, tandis que trois quarts d'entre eux pensent que les gestionnaires de crédit privé prêteront au private equity à un rythme plus rapide que les banques au cours des deux prochaines années.

Marchés attractifs

Sur le plan régional, les investisseurs sont également optimistes quant à une reprise de l'activité du capital-risque au cours des deux prochaines années, en particulier en Amérique du Nord. Quant à l'Asie, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, ils sont considérés comme les marchés les plus attractifs pour des opportunités de buyout.

"Avec des actifs alternatifs sous gestion qui devraient atteindre 21,2 milliards de dollars d'ici 2025, les opportunités disponibles pour les acheteurs secondaires continueront de se développer", déclare Francois Aguerre, Partner, Co-Head of Investment and Global Head of Origination. "La taille et la sophistication croissantes du marché global, combinées à la demande en hausse des LPs et GPs pour des options d'investissement flexibles, ouvrent la voie à une année passionnante pour les acteurs secondaires en 2024."

Le rôle croissant de l'IA dans le secteur du private equity

Les investisseurs reconnaissent de plus en plus le potentiel de l'IA pour transformer leurs propres procédures d'investissement... La majorité des investisseurs (54%) sont conscients de la nécessité de développer des capacités internes en matière d'IA afin d'optimiser leur capacité organisationnelle et leurs prises de décision. Le suivi des fonds et l'analyse comparative des concurrents sont les domaines les plus importants pour l'intégration de l'IA, avec respectivement 38% et 31% des investisseurs qui prévoient de mettre en oeuvre l'IA dans ces processus...

La prévalence croissante de l'IA influence également les décisions d'allocation des investisseurs, près de la moitié d'entre eux manifestent leur intérêt pour des fonds de capital-risque ciblant spécifiquement les investissements dans l'IA. Les investisseurs européens apparaissent comme les plus motivés à cet égard.

Les investisseurs privés s'attendent à ce que les propositions de la SEC contribuent à améliorer la transparence

Les règles de la SEC sur les fonds privés aux États-Unis ont suscité de vifs débats et même des litiges de la part des groupes industriels. Cependant, le Baromètre révèle que les LPs pensent que cette nouvelle proposition de réglementation contribuera à améliorer la transparence et l'alignement, en particulier en ce qui concerne les règles sur les activités restreintes, telles que les informations sur la récupération des GP, que près de 90% des LPs interrogés ont soutenues...

Accroître les opportunités de co-investissement

Les opportunités de co-investissement deviennent à la fois plus fréquentes et plus attractives pour les investisseurs... La moitié des investisseurs s'attendent à voir davantage d'opportunités de co-investissement au cours des 12 prochains mois dans l'ensemble des régions, tandis qu'un cinquième d'entre eux font part d'un plus grand appétit pour ce type d'investissements.

Si l'intérêt des investisseurs pour les fonds de continuation reste élevé, les contraintes de liquidité semblent peser sur leur capacité à allouer des capitaux à ces véhicules : près d'un quart d'entre eux déclarent prévoir moins d'allocation à ce type de fonds en raison des exigences en matière de liquidité.

Une attention particulière aux performances...

Même si le DPI (distributed to paid in capital) est devenu une expression à la mode dans le secteur, le Baromètre révèle que le Multiple d'Investissement Initial et le TRI restent les indicateurs de performance les plus importants aux yeux des investisseurs. Seuls 15% des investisseurs considèrent le DPI comme l'indicateur clé de performance.

Trois quart des investisseurs considèrent que les gestionnaires sont actuellement trop optimistes dans leurs estimations de performance. Cependant, la majorité des investisseurs anticipent toujours des performances entre 11 et 15% pour leur portefeuille de private equity...

