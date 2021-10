L'heure de retirer le masque en entreprise pas encore arrivée ?

Interrogée sur cette question, la ministre du Travail Elisabeth Borne estime qu'il est encore trop tôt.

(Boursier.com) — Pourquoi ne pas instaurer le pass sanitaire obligatoire en entreprise, et laisser tomber les masques ? "À l'heure où une écrasante majorité des Français est vaccinée et que le passe sanitaire est accepté de tous, il est logique que cette question se pose. Mais les conditions ne sont pas encore réunies car l'épidémie n'est pas derrière nous", a répondu au 'Parisien' la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Selon elle, "le nombre de cas repart à la hausse et le taux d'incidence s'approche à nouveau de son seuil d'alerte au niveau national. Dans ce contexte, et avec l'arrivée de l'hiver propice à la circulation du virus, assouplir les contraintes sanitaires n'est pas envisageable. Pas plus que nous n'envisageons, à ce stade, de les durcir, en rendant le passe sanitaire obligatoire pour l'ensemble des salariés en entreprise".

Pas anodin

"Imposer le passe sanitaire à l'ensemble des salariés pour aller travailler n'est pas quelque chose d'anodin. Cela représente une contrainte forte, bien plus que de le demander pour aller au restaurant ou au cinéma. (...) Avec le protocole qui s'applique dans chaque entreprise, nous disposons de règles claires, connues et respectées de tous, qui ont démontré leur efficacité pour nous protéger.

Pourtant, l'idée d'un passe sanitaire obligatoire en entreprise est bien reçue par les Français, et selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour 'Le Parisien - Aujourd'hui en France', 67% des salariés français se prononcent pour. L'idée serait évidemment de pouvoir retirer le masque au bureau : 74% des personnes interrogées "en rêvent", selon l'étude.