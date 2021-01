L'héritier de Samsung écope de 2 ans et demi de prison pour corruption

Avec cette décision, Jay Y. Lee va être tenu à l'écart des décisions stratégiques de Samsung Electronics et ne pourra pas superviser le déroulement de la succession de son père, décédé en octobre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est une décision qui va avoir d'importantes conséquences pour le leadership du géant technologique mondial... Un tribunal sud-coréen a condamné lundi l'héritier et vice-président du groupe Samsung Electronics, Jay Y. Lee, à deux ans et demi d'emprisonnement pour corruption.

A la suite de cette décision, Lee va être tenu à l'écart des décisions stratégiques de Samsung Electronics et ne pourra pas superviser le déroulement de la succession de son père, décédé en octobre, crucial pour garder le contrôle du conglomérat.

Versement de pots-de-vin

Jay Y. Lee, âgé de 52 ans, a été reconnu coupable d'avoir versé des pots-de-vin à un associé de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye et condamné en 2017 à cinq ans de prison. Il a nié toute malversation et bénéficié d'une sortie anticipée après que sa condamnation a été réduite et suspendue en appel.

La Cour suprême avait renvoyé l'appel devant la Haute cour à Séoul, qui a décidé de condamner Lee à 30 mois de détention.

La Haute cour de Séoul a déclaré Lee coupable de corruption, de détournement et de dissimulation de produits du crime pour un montant d'environ 8,6 milliards de won (6,4 millions d'euros). Elle a aussi jugé que le comité indépendant de conformité Samsung, créé au début de l'année dernière, n'était pas encore pleinement opérationnel.

Bonne volonté

"(Lee) a fait preuve de bonne volonté concernant la direction avec un renforcement des règles de conformité répondant à son engagement de créer une société transparente", a déclaré le juge Jeong Jun-yeong.

"Malgré quelques lacunes (...) j'espère qu'avec le temps, il sera évalué comme étant un jalon instaurant un début d'éthique de conformité dans l'histoire des entreprises coréennes", a-t-il poursuivi.

Debout pour entendre le verdict, Jay Y. Lee, vêtu d'un manteau sombre et d'une cravate argentée, s'est assis après la lecture du jugement.

"Ce qui était jugé là, c'est l'abus de pouvoir de l'ancienne présidente (Park Geun-hye), qui a violé la liberté d'entreprise et les droits de propriété. De ce fait, la décision du tribunal est regrettable", a déclaré l'avocat de Lee, Lee In-jae, aux journalistes.

Retour en prison

Lee va retourner en prison où il devrait rester 18 mois, la période d'incarcération déjà effectuée ayant été retranchée.

La sentence de la Haute cour de Séoul peut faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême dans les sept jours, a déclaré le juge. Les experts juridiques estiment toutefois qu'il y a peu de chances pour que la Cour suprême, qui s'est déjà prononcée une fois dans ce dossier, ne change d'avis.

A la Bourse de Séoul, l'action Samsung Electronics a chuté lundi de 3,4%.