L'évolution démographique influencera l'immobilier de demain (Etude)

L'évolution démographique influencera l'immobilier de demain (Etude)









Les études de Savills révèlent que moins de 3% des actifs des fonds de pension mondiaux sont détenus sous forme de biens fonciers et immobiliers, pour un montant de 44 trillions de dollars.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Forum Economique Mondial (FEM) met en garde contre la bombe à retardement à laquelle le système de retraite mondial (d'un montant de 400 trillions de dollars) va être confronté d'ici à 2050... Le FEM indique ainsi que la crise financière à venir est comparable aux enjeux générés par le changement climatique - l'espérance de vie à la naissance étant désormais estimée à 72,6 ans, la plus élevée jamais enregistrée. Certains pays investissent plus fortement que d'autres, allant de la Finlande à hauteur de 11% aux Etats-Unis à seulement 0,7%.

Le Conseil international en immobilier, Savills, a passé en revue les grandes tendances déterminant les investissements immobiliers de demain dans le monde, à travers une série d'articles et d'entretiens lancés dans le cadre de son programme de recherche Impacts. Celui-ci aborde les "points de bascule" sociaux, environnementaux, démographiques et technologiques auxquels l'immobilier mondial se trouve aujourd'hui confronté...

L'horloge tourne

Selon Savills, la part des retraités dans le monde devrait passer de 1,5 milliard à 2,1 milliards en 2050. Le déficit entre leurs besoins financiers et leur prévoyance retraite augmente de 28 milliards de dollars toutes les 24 heures ! D'ici à 2050, il devrait atteindre 5 fois la taille de l'économie mondiale. La menace de cette lourde charge financière constitue un "point de bascule" qui stimule la demande de flux de revenus sécurisés à long terme, l'immobilier étant considéré comme l'un d'entre eux.

Les études réalisées par Savills révèlent que les actifs des fonds de pension mondiaux sont détenus à moins de 3% sous forme de biens fonciers et immobiliers, et bien que cela demeure modeste, le montant de ceux-ci s'élève tout de même à 44 trillions de dollars. Certains pays investissent plus lourdement que d'autres, allant de la Finlande à hauteur de 11% aux Etats-Unis à seulement 0,7%.

Mat Oakley, Directeur Recherche Savills EMEA, commente : Les fonds de pension ont toujours investi de manière significative dans le foncier et l'immobilier, et l'augmentation des besoins en matière de prévoyance signifie que davantage de fonds de pension et de rente se tourneront vers ce secteur. Cependant, la rareté de ces opportunités à long terme sera le principal défi qui attend ces investisseurs de fonds de pension mondiaux dans les dix prochaines années."

Changement d'époque

Savills souligne que les changements en cours dans les secteurs traditionnels du retail et des bureaux a entraîné une baisse de la durée moyenne des baux attachés à un investissement immobilier typique, ce qui signifie que les parties les plus importantes et les plus liquides du marché n'offriront plus le niveau de rente habituel...

Au cours des dernières années, les allocations de capital ont augmenté dans le secteur résidentiel, à savoir le logement collectif et les résidences pour personnes âgées. Des secteurs qui sont plus sensibles aux facteurs démographiques mondiaux qu'à la conjoncture économique et aux effets récents du Covid-19.

Vision de long terme

Cette vision long terme représente davantage de valeur pour les fonds de pension mondiaux et continuera de stimuler la demande pour ce type de biens... Les recherches de Savills confirment que les investissements institutionnels du secteur résidentiel ont vu leur proportion augmenter de presque 50%, au cours des cinq dernières années, et cette tendance ne semble pas prête de s'essouffler...

Paul Tostevin, Directeur Recherche Monde Savills explique : Les profondes tendances démographiques telles que le vieillissement et l'urbanisation ne devraient pas subir les effets à long terme du Covid-19 et ne feront que renforcer l'appétit des investisseurs pour le secteur immobilier. Cependant, avec des taux d'intérêt bas sur le long terme, garantissant la demande pour l'immobilier en tant que classe d'actifs, la faible disponibilité de stocks de haute qualité signifie que la concurrence pour ces biens opérationnels devrait être féroce."