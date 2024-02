L'Europe ouvre une procédure d'infraction contre TikTok

L'Union européenne veut faire pression sur les réseaux sociaux

(Boursier.com) — La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre le réseau social Tiktok, en vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA). L'objectif est d'évaluer les efforts réalisés par la plateforme pour protéger les mineurs, selon un document consulté par Reuters.

"La protection des mineurs est une priorité de l'application des DSA. En tant que plateforme qui touche des millions d'enfants et adolescents, TikTok doit se conformer pleinement avec les DSA et a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne", a dit le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, selon le document...

Today we open an investigation into #TikTok & minors: 📱Addictive & 🕳? Rabbit 🔞 Age 🔐 Default Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw >— Thierry Breton (@ThierryBreton), via Twitter

Pression sur les réseaux

L'Union européenne veut faire pression sur les réseaux sociaux pour supprimer tout contenu illégal de leurs plateformes et se conformer aux services numériques (Digital Services Act, ou DSA, en anglais) entré en vigueur cet été et qui doit encadrer les activités des réseaux sociaux, en particulier celles des géants américains du numérique que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.

C'est la deuxième enquête menée dans le cadre du règlement européen sur les services numériques après celle ouverte contre X (anciennement Twitter), soupçonné de manquement à ses obligations, notamment en matière de lutte contre la désinformation. Tiktok, détenu par ByteDance risque une amende pouvant s'élever à 6% de son chiffre d'affaires.